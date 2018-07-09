Китайский подводный рекордсмен



Субмарина проекта Type 039.

Источник: navyrecognition.com Субмарина проекта Type 039.Источник: navyrecognition.com

Китай освоил производство субмарин с воздухонезависимыми двигательными установками. Вчера, 5 июля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что китайские ВМС провели испытания новой подлодки проекта Type 039A, установив "новые рекорды".

Детали испытаний не раскрываются, однако указывается, что субмарина проекта Type 039A (также известного как тип Yuan), побила все рекорды длительности и глубины погружения ВМС Китая, уступая по этим показателям лишь атомным субмаринам.

Новая субмарина потенциально может находиться под водой от двух до трёх недель, тогда как подлодки с традиционными дизельными двигателями — от 10 до 100 часов. Это существенно улучшает скрытность подлодки, повышая её боевые возможности.

В феврале прошлого года корпорация China Shipbuilding and Offshore International (CSOC) презентовала на международной выставке вооружений IDEX 2017 модель подлодки типа S-26, оснащённой воздухонезависимой двигательной установкой. Субмарины типа S-26 — экспортная модификация дизель-электрических подводных лодок типа Yuan (Type 039). Подлодки типа Yuan производятся в Китае с 1999 года, при этом ранее китайское военное ведомство сообщало, что планирует оснастить их анаэробными (воздухонезависимыми) энергетическими установками.

Модель субмарины типа S-26 с анаэробной установкой. Красным цветом отмечен резервуар с жидким кислородом. Источник: janes.com

Модель субмарины S-26, показанная на выставке, оснащалась двигателем Стирлинга (разновидность двигателя внешнего сгорания), работающим на дизельном топливе и кислороде. Кроме того, в кормовой части подлодки располагается большой резервуар для жидкого кислорода. По словам представителей CSOC, такой тип энергетической установки существенно увеличит время, которое субмарина сможет провести под водой.

Базовая версия субмарины типа S-26 с анаэробной установкой имеет 79,5 м в длину и водоизмещение в 2660 т. Максимальная скорость подлодки должна составить 18 узлов, запас хода — 8000 миль (при скорости 4 узла), максимальная глубина погружения — 300 м.