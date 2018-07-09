Робота-гепарда научили ходить вслепую
|
|
Робот Cheetah-Cub.
Источник: www.ubergizmo.com
Американские робототехники добились существенного прогресса в обучении роботов передвижению вслепую. Вчера, 5 июля, на официальном YouTube-канале Массачусетского технологического института было опубликовано видео испытаний робота Cheetah 3.
На видео показан биоморфный робот Cheetah 3, выполняющий различные движения без получения визуальных данных. Робот-гепард массой 40 кг уверенно идёт и бежит по импровизированной "беговой дорожке", выполняет повороты, двигается боком, ходит по пересечённой местности, покоряет захламлённые ступеньки и даже демонстрирует возможности движения на трёх "лапах".
Демонстрация возможностей робота Cheetah 3
В финальной части видео показана отличная устойчивость робота — он удерживает равновесие даже при сильном боковом толчке. Кроме того, продемонстрирована возможность Cheetah 3 "покорять высоты" — робот с лёгкостью запрыгнул на стол высотой 76 см.
Разработчики аппарата указывают, что благодаря новым алгоритмам Cheetah 3 стал значительно устойчивее своего предшественника (Cheetah 2). Благодаря системе обнаружения контакта биоморфный робот может передвигаться, полагаясь исключительно на "тактильный" контакт. Компьютеризированная система управления за доли секунды успевает распознать положение "лапы" и центра масс при контакте с поверхностью и передать сигналы на остальные конечности для дальнейшего движения при сохранении баланса. В Массачусетском технологическом институте указывают, что Cheetah 3 может оснащаться камерой, но учёные хотят улучшить возможности робота передвигаться вслепую, что позволит создать устройство, способное выполнять задачи в самых сложных средах. Одним из заказчиков разработки биоморфного робота является офис научных исследований ВВС США.
|
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.07.2018 Полетали и хватит
29.06.2018 Замглавы ФПИ: в России создают подводный робот с автономностью до 90 дней
28.06.2018 Первые представители регионов Сибири, Поволжья и Урала отобраны для технополиса "Эра"
21.06.2018 Форум «Гособоронзаказ»: Курс на диверсификацию-2030
21.06.2018 Технополис "Эра" будет открыт в сентябре
21.06.2018 Американский генерал описал победителя Третьей мировой войны
20.06.2018 Технополис "Эра", где будет создаваться новое оружие, откроется в сентябре - Минобороны РФ
|
Владислав
17509
|
№1
09.07.2018 02:03
Пока соотношение стоимости таких и летающих не в пользу ползающих. Системы управления ими гораздо сложнее чем летающим роем с распределённо-сосредоточенным или одноранговым управлением сетью как единым целым. Человек не предусмотрен разумеется.
Как результат даже мелкая наземная техника стоит дороже воздушной с равной поражающей способностью. Разница же в мобильности кардинальная. Там где робот не пройдёт (завал большой, ущелье) или пройдёт сутки пока доберётся (с одной сопки на другую) дрон пролетит минуту-три.
|
0Сообщить модератору
|
twin
66
|
№2
09.07.2018 13:34
Наша армия "проспала" революцию летающих дронов (я говорю "армия", поскольку без военного заказа у нас никто ничего делать не будет). Мы включились в эту тему едва ли не последними из передовых в военном отношении стран.
Сейчас у американцев BD сильно продвинулась в разработке шагающих и бегающих роботов. Никто не скрывает кто у них заказчик. Всем ясно, что это все - оружие.
Страшно представить что, к примеру, в разрушенных городских кварталах против наших солдат действуют стаи бегающих, прыгающих, стреляющих и взрывающихся механических тварей, которые работают эффективно и без эмоций, как совместно так и автономно. У них, возможно, совершенно иная тактика ведения боя, которая может, например, ограничивать применение противником даже обычного стрелкового оружия. В общем, веселая жизнь будет обеспечена.
Сколько всего этого можно наштамповать лет через десять? (и кому продать!)
Разработки же нашего Ростеха (похоже, только там этой темой хоть как-то занимаются) пока выглядят убого. Очень убого...
|
0Сообщить модератору
|
Владислав
17509
|
№3
09.07.2018 13:42
Не армия просто проспала а работа 5 колонны, вместо нашего купили израильскую "засаду" ценой в 20 раз больше за шт чем на всю разработку потрачено было.
НИ КОПЕЙКИ на наш дрон ни МО ФР ни какое иное ведомство не давало. Зато дали контракт израильской фирме т.к. сидят на ФАКТИЧЕСКОМ управлении в РФ во многом те же что и в Израиле. Остальное номинально. Не они решают. Генералитет подбирается по личной преданности и как правило одинаково туп. Они застряли в середине 20 века где-то - в США основная часть генералов в конце 20-го. Выше полковника - НИ ОДНОГО грамотного технически не видел. То же и по чиновникам.
Т.е. селекция и отбор кадров 5 колонной.
А их руководство ни в существовании русских ни в существовании России не было и 500 лет назад заинтересовано/
Сейчас амфибийные пойдут. Постоянного морского базирования на чём подобном но уже летающие.
Произвойдёт прорыв в управлении роями в т.ч. устойчивые к РЭБ обычной появятся.
|
+1Сообщить модератору