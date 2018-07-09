Робота-гепарда научили ходить вслепую



Робот Cheetah-Cub.

Источник: www.ubergizmo.com Робот Cheetah-Cub.Источник: www.ubergizmo.com

Американские робототехники добились существенного прогресса в обучении роботов передвижению вслепую. Вчера, 5 июля, на официальном YouTube-канале Массачусетского технологического института было опубликовано видео испытаний робота Cheetah 3.

На видео показан биоморфный робот Cheetah 3, выполняющий различные движения без получения визуальных данных. Робот-гепард массой 40 кг уверенно идёт и бежит по импровизированной "беговой дорожке", выполняет повороты, двигается боком, ходит по пересечённой местности, покоряет захламлённые ступеньки и даже демонстрирует возможности движения на трёх "лапах".

Демонстрация возможностей робота Cheetah 3

В финальной части видео показана отличная устойчивость робота — он удерживает равновесие даже при сильном боковом толчке. Кроме того, продемонстрирована возможность Cheetah 3 "покорять высоты" — робот с лёгкостью запрыгнул на стол высотой 76 см.

Разработчики аппарата указывают, что благодаря новым алгоритмам Cheetah 3 стал значительно устойчивее своего предшественника (Cheetah 2). Благодаря системе обнаружения контакта биоморфный робот может передвигаться, полагаясь исключительно на "тактильный" контакт. Компьютеризированная система управления за доли секунды успевает распознать положение "лапы" и центра масс при контакте с поверхностью и передать сигналы на остальные конечности для дальнейшего движения при сохранении баланса. В Массачусетском технологическом институте указывают, что Cheetah 3 может оснащаться камерой, но учёные хотят улучшить возможности робота передвигаться вслепую, что позволит создать устройство, способное выполнять задачи в самых сложных средах. Одним из заказчиков разработки биоморфного робота является офис научных исследований ВВС США.