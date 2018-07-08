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Система ПВО-ПРО Москвы уникальна и абсолютно надежна, заявил командующий

09.07.2018 РИА Новости 575 0
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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: rg.ru

КУБИНКА (Московская обл.), 7 июл - РИА Новости. Система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и центрального промышленного района является уникальной по своим характеристикам и способна отразить любые средства нападения противника, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы, прошли в субботу в подмосковном парке "Патриот". Гостям праздника показали современную технику ПВО, отвечающую за противовоздушную оборону Москвы. Зенитные ракетные системы С-400, пушечные комплексы "Панцирь-С" и радиолокационные станции радиотехнических войск "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет" совершили марш и развернулись для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей.

"Система ПВО-ПРО Москвы и центрального промышленного района уникальна, она единственная в мире. Она способна в автоматическом режиме обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, своевременно обнаруживать все средства противника и самое важное - обеспечить с необходимой эффективностью поражение всего класса целей, от крылатых ракет до баллистических целей", - сказал он журналистам.

По словам Гуменного, 1-я армия ПВО-ПРО особого назначения прикрывает Москву и высшие звенья управления нашего государства. Все перспективные образцы вооружения и военной техники в первую очередь попадают на апробацию в эту армию.

"Оружие противоракетной обороны, локационные средства, зенитные ракетные средства - на базе первой армии все перспективные образцы проверяются здесь, в Подмосковье", - отметил командующий.

Он добавил, что военные поддерживают тесную взаимосвязь с промышленностью и обучаются на предприятиях обращаться с новой техникой. На полигонах техника обстреливается, и только после этого идет на боевое дежурство. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей зенитной ракетной системой С-400 "Триумф".
08.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Каста-2
Небо РЛК
С-400 Триумф
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