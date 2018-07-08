Российские и японские военные моряки провели тренировку по досмотру судна



Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".

Источник: © Сергей Орлов/ТАСС Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".Источник: © Сергей Орлов/ТАСС

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские и японские моряки провели совместную тренировку по досмотру судна на военно-морской базе (ВМБ) морских сил самообороны Японии Майдзуру, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Как сообщалось ранее, отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" в четверг с деловым визитом прибыл на военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру.

"В соответствие с планом визита подразделения морской пехоты ОБК ТОФ, выполняющие роль досмотровой команды, совместно с военнослужащими Японии провели тренировку по досмотру подозрительного судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские и японские моряки обменялись визитами на боевые корабли, так, на российских кораблях "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" проведен день открытых дверей, запланированы соревнования между военнослужащими двух стран по мини-футболу.

Заход ОБК ТОФ в Японию завершится 10 июля.