Вей Хуйсяо: "амазонка" китайского флота
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Вей Хуйсяо — первая в истории китайского флота женщина-капитан боевого корабля.
Источник: navalnews.net
Китайский боевой корабль впервые в истории возглавила женщина. Вчера, 6 июля, официальная газета Минобороны Китая People's Liberation Army Daily сообщила о том, что исполняющей обязанности капитана эсминца назначена Вей Хуйсяо.
Женщина возглавила один из шести эсминцев проекта Type 052С. В подчинении у сорокалетней "капитанши" корабля Zhengzhou находятся 250 матросов и офицеров. Ранее Вей Хуйсяо (также впервые в истории китайского флота) стала первым старшим помощником капитана однотипного эсминца Changchun.
Вей Хуйсяо проделала стремительную карьеру. Она поступила на службу ВМС Китая в 2010 году, а уже в 2012 году стала командиром штурманской боевой части авианосца "Ляонин". Спустя три года она заняла аналогичную должность на эсминце Changchun, а в 2016 году стала старшим помощником капитана этого корабля. В ближайшее время Вей Хуйсяо пройдёт аттестацию, что позволит ей стать постоянным капитаном Zhengzhou.
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08.07.2018
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