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Вей Хуйсяо: "амазонка" китайского флота

09.07.2018 Warspot 377 0
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Вей Хуйсяо
Вей Хуйсяо — первая в истории китайского флота женщина-капитан боевого корабля.
Источник: navalnews.net

Китайский боевой корабль впервые в истории возглавила женщина. Вчера, 6 июля, официальная газета Минобороны Китая People's Liberation Army Daily сообщила о том, что исполняющей обязанности капитана эсминца назначена Вей Хуйсяо.

Женщина возглавила один из шести эсминцев проекта Type 052С. В подчинении у сорокалетней "капитанши" корабля Zhengzhou находятся 250 матросов и офицеров. Ранее Вей Хуйсяо (также впервые в истории китайского флота) стала первым старшим помощником капитана однотипного эсминца Changchun.

Вей Хуйсяо проделала стремительную карьеру. Она поступила на службу ВМС Китая в 2010 году, а уже в 2012 году стала командиром штурманской боевой части авианосца "Ляонин". Спустя три года она заняла аналогичную должность на эсминце Changchun, а в 2016 году стала старшим помощником капитана этого корабля. В ближайшее время Вей Хуйсяо пройдёт аттестацию, что позволит ей стать постоянным капитаном Zhengzhou.
08.07.2018
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Страны
Китай
Проекты
Авианосец
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