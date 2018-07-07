Французы разработали робота-снайпера
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Робот Snibot.
Источник: defence-blog.com
Уже в ближайшее время бойцов-снайперов могут потеснить роботы. Вчера, 6 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что французская компания SD4E представила мобильную роботизированную платформу, вооружённую высокоточным снайперским комплексом.
Платформа получила название Snibot и, по словам разработчиков, обладает "гиперточностью". При этом основное предназначение робота — не убить, а нейтрализовать угрозу.
"Snibot может поражать цели на дистанции 200–300 м с точностью, которая недостижима человеку. Робот гарантированно попадает в ту же точку при каждом следующем выстреле", — рассказал Мишель Яковлефф, представитель компании SD4E.
По словам Яковлеффа, "гиперточность" позволяет не убивать нарушителя, стреляя в область туловища или головы (роботу запрещено это делать на программном уровне), а поражать его выстрелом в ногу или руку. Компания SD4E предлагает роботов Snibot в качестве охранников режимных объектов, кроме того, они могут быть задействованы в боевых операциях.
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07.07.2018
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