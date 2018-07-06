Начались испытания нового судна для "секретного флота" России
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Опытовое судно проекта 11982 "Ладога".
Источник: Минобороны РФ
Новейшее опытовое судно "Ладога", построенное для нужд ВМФ России, приступило к ходовым испытаниям в акватории Ладожского озера. После чего для проверки мореходности будет направлено в Финский залив.
"Судно построено на санкт-петербургском судостроительном заводе "Пелла" и предназначено для испытаний различных технических средств, участия в поисково-спасательных работах, научно-исследовательских и океанографических работ", - сообщает пресс-служба Минобороны России.
Тем не менее зарубежные аналитики относят "Ладогу" к так называемому "секретному флоту" России, который может использоваться для технического обслуживания глубоководной военной техники, включая системы обнаружения подводных лодок и уничтожения подводных кабелей связи.
При проведении тестов экипаж судна и представители завода-судостроителя в реальных морских условиях проверят надежность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационных и других систем. Пройдут также проверку мореходные качества судна "Ладога", его управляемость, остойчивость, ходкость и инерция на разных ходовых режимах.
Длина "Ладоги" составляет 63 метра, ширина - 10 метров, максимальная осадка - 3,8 метра, скорость - 12 узлов. Дальность плавания - одна тысяч морских миль, автономность - 20 суток. Экипаж - 16 моряков, а состав экспедиции - 20 человек.
Отметим, что головное судно данного проекта 11982 "Селигер", построенное по заказу Главного управления глубоководных исследований, которое и называют "секретным флотом", с декабря 2012 года эксплуатируется в составе Черноморского флота.
Николай Грищенко
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06.07.2018
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