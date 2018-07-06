Войти

Китайские "родственники" российской БМП-3 провели ракетные пуски

09.07.2018 Российская газета 440 0
0
Понравилась новость?
 0
БМП ZBD-04A
БМП ZBD-04A.
Источник: rg.ru

В ходе недавних учений китайские боевые машины пехоты ZBD-04A применили запускаемые через ствол 100-мм орудий противотанковые управляемые ракеты. Как отмечает известный военный эксперт Юрий Лямин, это первый случай, когда такие ПТУР, задействованные в ходе боевых стрельб, попали в объективы фотокамер.



"Продемонстрированные БМП являются улучшенным вариантом известной БМП ZBD-04. Когда создавались эти машины, большое значение придавалось хорошим амфибийным возможностям. Поэтому конструкторы пошли на определенные жертвы в отношении характеристик защиты. Однако позже выяснилось, что для большинства армейских частей эти амфибийные возможности избыточны, и для морской пехоты началось производство отдельно разработанной специализированной ZBD-05", - рассказал он.

Позже был создан модернизированный вариант, получивший при принятии на вооружение НОАК название ZBD-04A и отличающийся значительно усиленной броней, что привело к увеличению массы машины с 20 до 24-25 тонн.

При этом ZBD-04A лишились водометных движителей. Тем не менее, они по-прежнему способны двигаться на плаву за счет перемотки гусениц, но медленнее машин базовой версии.

В ходе разработки ZBD-04A была существенно модернизирована и система управления огнем - она оснащена двумя тепловизорами, один находится в составе прицельного комплекса наводчика, а другой - в панораме командира машины.

А вот вооружение у ZBD-04A осталось точно таким же, там используется хорошо зарекомендовавшая себя и понравившаяся военным китайская лицензионная копия боевого модуля российской БМП-3, в которую входят 100-мм орудие-пусковая установка - для нее предусмотрена противотанковая управляемая ракета, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.

Производство ZBD-04A для нужд Китая продолжается и, по примерным оценкам, на начало 2017 года их количество на вооружении НОАК достигало примерно 650 машин, то есть уже заметно превышало количество ZBD-04, которых построили порядка 500 штук, отмечает Юрий Лямин.


Алексей Брусилов
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
БМП-3
Проекты
Военные учения
  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 18:17
  • 1
Китайский подводный рекордсмен
  • 09.07 18:12
  • 137
"Кинжальный" огонь
  • 09.07 17:58
  • 28
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 09.07 17:35
  • 121
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 09.07 17:05
  • 32
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 09.07 16:59
  • 40
Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
  • 09.07 16:29
  • 24
Италия освоила производство F-35B
  • 09.07 16:23
  • 20
"Буревестник" с дальним прицелом
  • 09.07 15:50
  • 11
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 09.07 15:43
  • 7376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.07 15:42
  • 1
СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35
  • 09.07 15:37
  • 7
Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
  • 09.07 15:36
  • 26
Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"
  • 09.07 15:20
  • 3
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии переоделись в уникальную облегченную летнюю форму одежды
  • 09.07 14:59
  • 1
Вторая армия в Поволжье получила госпиталь быстрого развертывания