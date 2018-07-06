Крупнейшую военно-морскую базу США может затопить



Главная военно-морская база ВМС США "Норфолк".

Источник: Mass Communication Specialist 2nd Class Ernest R. Scott / wikimedia.org Главная военно-морская база ВМС США "Норфолк".Источник: Mass Communication Specialist 2nd Class Ernest R. Scott / wikimedia.org

Главная военно-морская база ВМС США "Норфолк" в недалеком будущем может быть затоплена. Это связано с глобальным потеплением климата и повышением уровня мирового океана.

Как сообщает издание The National Interest, с 2000 года в городе Норфолк (штат Вирджиния) наблюдаются все более сильные наводнения, и большинство климатических моделей показывают, что эта тенденция сохранится. К 2100 году уровень наводнений может увеличиться на 1,5 метра и более, из-за чего будет разрушаться критически важная инфраструктура, необходимая для обслуживания базы, а также жилые дома сотрудников.

На сегодня "Норфолк" - крупнейшая военно-морская база в мире, там базируется по меньшей мере 75 кораблей, в том числе атомные авианосцы. Потеря этого объекта будет иметь серьезные последствия для флота США, если к этому не подготовиться заранее. Речь может идти как о перебазировании части флота, так и о строительстве защитных сооружений.

Ситуация усугубляется тем, что климатические изменения влекут не только повышение уровня океана, но и все более сильные ураганы. И если проблемы, связанные с первым явлением, можно решать постепенно, то сильный шторм может нанести серьезный ущерб внезапно.

Естественно, повышение уровня воды угрожает многим военно-морским базам в мире, однако США, полагает издание, пострадает от этого сильнее всех просто потому, что имеют наиболее масштабную инфраструктуру ВМС. И защитить ее, особенно в условиях жесткой экономии бюджетных средств, будет непросто.

Примечательно, что сами американские военные к климатическим проблемам относятся весьма серьезно. Несколько лет назад была запущена программа "Зеленый флот", по которой ряд кораблей стали переводить на биотопливо.

Алексей Иванов