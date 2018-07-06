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Крупнейшую военно-морскую базу США может затопить

09.07.2018 Российская газета 399 0
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База ВМС США "Норфолк"
Главная военно-морская база ВМС США "Норфолк".
Источник: Mass Communication Specialist 2nd Class Ernest R. Scott / wikimedia.org

Главная военно-морская база ВМС США "Норфолк" в недалеком будущем может быть затоплена. Это связано с глобальным потеплением климата и повышением уровня мирового океана.

Как сообщает издание The National Interest, с 2000 года в городе Норфолк (штат Вирджиния) наблюдаются все более сильные наводнения, и большинство климатических моделей показывают, что эта тенденция сохранится. К 2100 году уровень наводнений может увеличиться на 1,5 метра и более, из-за чего будет разрушаться критически важная инфраструктура, необходимая для обслуживания базы, а также жилые дома сотрудников.

На сегодня "Норфолк" - крупнейшая военно-морская база в мире, там базируется по меньшей мере 75 кораблей, в том числе атомные авианосцы. Потеря этого объекта будет иметь серьезные последствия для флота США, если к этому не подготовиться заранее. Речь может идти как о перебазировании части флота, так и о строительстве защитных сооружений.

Ситуация усугубляется тем, что климатические изменения влекут не только повышение уровня океана, но и все более сильные ураганы. И если проблемы, связанные с первым явлением, можно решать постепенно, то сильный шторм может нанести серьезный ущерб внезапно.

Естественно, повышение уровня воды угрожает многим военно-морским базам в мире, однако США, полагает издание, пострадает от этого сильнее всех просто потому, что имеют наиболее масштабную инфраструктуру ВМС. И защитить ее, особенно в условиях жесткой экономии бюджетных средств, будет непросто.

Примечательно, что сами американские военные к климатическим проблемам относятся весьма серьезно. Несколько лет назад была запущена программа "Зеленый флот", по которой ряд кораблей стали переводить на биотопливо.


Алексей Иванов
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
США
Проекты
Авианосец
Изменение климата
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