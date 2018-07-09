Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"





Как сообщает блог bmpd, речь идет о новейших электрических торпедах калибра 533 миллиметра, разработанных по ОКР "Ихтиозавр". Внешне они отличаются уменьшенной длинной и особенной формой головной части.

Универсальную электрическую торпеду УЭТ-1 разработали специалисты завода "Дагдизель", расположенного в Каспийске.

Погрузка на большую дизель-электрическую подводную лодку Б-261 "Новороссийск" проекта 06363 Черноморского флота 533-мм электрических торпед УЭТ-1. Севастополь, 29.05.2018. Источник: sevastopol.gallery

Сейчас это оружие считается новейшими российскими серийно выпускаемыми электрическими торпедами. До 2023 года каспийское предприятие должно изготовить 73 такие торпеды.

Сообщается, что торпеды на фото были погружены на дизель-электрическую подводную лодку субмарину "Новороссийск" в Севастополе в конце мая.

Напомним, что УЭТ-1 - это универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся торпеде УСЭТ-80. Новая торпеда имеет калибр 533 мм с большей дальностью хода, чем УСЭТ-80, более высокой скоростью и лучшей дальностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия - способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.

Руслан Мельников