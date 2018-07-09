Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"

"Новороссийск" вооружился "Ихтиозаврами". Фото: https://t.co/9KVhcxhaI8 pic.twitter.com/RBYAuZ1jpx— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 6 июля 2018 г.
Как сообщает блог bmpd, речь идет о новейших электрических торпедах калибра 533 миллиметра, разработанных по ОКР "Ихтиозавр". Внешне они отличаются уменьшенной длинной и особенной формой головной части.
Универсальную электрическую торпеду УЭТ-1 разработали специалисты завода "Дагдизель", расположенного в Каспийске.
|Погрузка на большую дизель-электрическую подводную лодку Б-261 "Новороссийск" проекта 06363 Черноморского флота 533-мм электрических торпед УЭТ-1. Севастополь, 29.05.2018.
|Источник: sevastopol.gallery
Сейчас это оружие считается новейшими российскими серийно выпускаемыми электрическими торпедами. До 2023 года каспийское предприятие должно изготовить 73 такие торпеды.
Сообщается, что торпеды на фото были погружены на дизель-электрическую подводную лодку субмарину "Новороссийск" в Севастополе в конце мая.
Напомним, что УЭТ-1 - это универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся торпеде УСЭТ-80. Новая торпеда имеет калибр 533 мм с большей дальностью хода, чем УСЭТ-80, более высокой скоростью и лучшей дальностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия - способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.
Руслан Мельников
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06.07.2018
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Восход
14050
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№1
09.07.2018 03:25
Не хочу говорить за КО, но флоту требуется по меньшей мере 700 торпед нового поколения, а ни 73. Хотя учитывая центы тут хоть бы по паре торпед каждой единице досталось
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