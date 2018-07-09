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Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"

09.07.2018 Российская газета 1224 2
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Торпеды УЭТ-1
Торпеды УЭТ-1.
Источник: rg.ru

В интернете появились снимки погрузки на подводную лодку Б-261 "Новороссийск" Черноморского флота торпед УЭТ-1.


В интернете появились снимки погрузки на подводную лодку Б-261 "Новороссийск" Черноморского флота торпед УЭТ-1.


Как сообщает блог bmpd, речь идет о новейших электрических торпедах калибра 533 миллиметра, разработанных по ОКР "Ихтиозавр". Внешне они отличаются уменьшенной длинной и особенной формой головной части.

Универсальную электрическую торпеду УЭТ-1 разработали специалисты завода "Дагдизель", расположенного в Каспийске.


Погрузка на большую дизель-электрическую подводную лодку Б-261 "Новороссийск" проекта 06363 Черноморского флота 533-мм электрических торпед УЭТ-1. Севастополь, 29.05.2018.
Источник: sevastopol.gallery

Сейчас это оружие считается новейшими российскими серийно выпускаемыми электрическими торпедами. До 2023 года каспийское предприятие должно изготовить 73 такие торпеды.

Сообщается, что торпеды на фото были погружены на дизель-электрическую подводную лодку субмарину "Новороссийск" в Севастополе в конце мая.

Напомним, что УЭТ-1 - это универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся торпеде УСЭТ-80. Новая торпеда имеет калибр 533 мм с большей дальностью хода, чем УСЭТ-80, более высокой скоростью и лучшей дальностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия - способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.


Руслан Мельников
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Дагдизель
Проекты
636.3
ИТ
ЧФ
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
14050
№1
09.07.2018 03:25
Не хочу говорить за КО, но флоту требуется по меньшей мере 700 торпед нового поколения, а ни  73. Хотя учитывая центы тут хоть бы по паре торпед каждой единице досталось
+1
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RU
Враг
8529
№2
09.07.2018 10:55
Не ну если все 73 будут ядерными, то может даже нормально )
+1
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