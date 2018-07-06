Российские беспилотники начали вооружать бомбами и ракетами
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БЛА "Форпост" (IAI Searcher Mk 2).
Источник: Министерство обороны России
В России появились боеприпасы для ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), хотя серийных образцов дронов, способных их нести, пока еще не существует. Однако в интернете уже опубликованы фотографии БПЛА ДА-42Б , вооруженного ПТУР 9М120 "Атака".
Беспилотник ДА-42Б в разных вариантах: с системой наблюдения и ПТУР "Атака". Источник: https://t.co/Qn8AGAx1f3. pic.twitter.com/DGnruQSoYk— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 6 июля 2018 г.
Также российские БПЛА начали вооружать управляемыми и планирующими бомбами. Судя по фото, одним из первых их получил беспилотник "Форпост-М2". Речь идет о боеприпасах массой от 15 до 100 килограммов, имеющих боевую часть до 50 килограммов, которая может быть доставлена на расстояние 12-20 километров при планировании и до 100 километров с использованием двигателя. Ранее о них сообщало РИА Новости.
БПЛА "Форпост-М2" с бомбой. Источник: https://t.co/ZFMQ5kKpex pic.twitter.com/Dlf7oQHSy5— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 6 июля 2018 г.
Новейшие разработки позволяют военным в полевых условиях собирать бомбы как планирующего типа, так и снабженные двигателем, менять модуль наведения и монтировать боевую часть.
Напомним, что беспилотник ДА-42Б был создан на базе австрийского самолета DA42 компании Diamond Aircraft Industries. Информации о машине не так много. Известно, что его планировалось оснастить электронно-оптической системой наблюдения, цифровой фотокамерой, радиолокационной станцией с синтезированной апертурой, а также системами автоматического взлета и посадки и автономного полета по заранее запрограммированному маршруту. Об этом сообщало интернет-издание N+1.
"Форпост" был разработан на основе израильского беспилотника Searcher 2, но при этом серьезно модифицирован: в частности, российский аппарат адаптирован к более непредсказуемым погодным условиям. Что касается технических характеристик аппарата, то в изначальной версии они таковы: при максимальной скорости 204 километра в час "Форпост" может находиться в воздухе более 17 часов. Максимальная высота полета беспилотника - более пяти километров, а дистанция управления системой с земли - 250 километров.
Алексей Михайлов
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06.07.2018
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