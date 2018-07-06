Войти

Российские беспилотники начали вооружать бомбами и ракетами

09.07.2018 Российская газета 703 0
0
Понравилась новость?
 +2
БЛА "Форпост" (IAI Searcher Mk 2)
БЛА "Форпост" (IAI Searcher Mk 2).
Источник: Министерство обороны России

В России появились боеприпасы для ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), хотя серийных образцов дронов, способных их нести, пока еще не существует. Однако в интернете уже опубликованы фотографии БПЛА ДА-42Б , вооруженного ПТУР 9М120 "Атака".



Также российские БПЛА начали вооружать управляемыми и планирующими бомбами. Судя по фото, одним из первых их получил беспилотник "Форпост-М2". Речь идет о боеприпасах массой от 15 до 100 килограммов, имеющих боевую часть до 50 килограммов, которая может быть доставлена на расстояние 12-20 километров при планировании и до 100 километров с использованием двигателя. Ранее о них сообщало РИА Новости.



Новейшие разработки позволяют военным в полевых условиях собирать бомбы как планирующего типа, так и снабженные двигателем, менять модуль наведения и монтировать боевую часть.

Напомним, что беспилотник ДА-42Б был создан на базе австрийского самолета DA42 компании Diamond Aircraft Industries. Информации о машине не так много. Известно, что его планировалось оснастить электронно-оптической системой наблюдения, цифровой фотокамерой, радиолокационной станцией с синтезированной апертурой, а также системами автоматического взлета и посадки и автономного полета по заранее запрограммированному маршруту. Об этом сообщало интернет-издание N+1.

"Форпост" был разработан на основе израильского беспилотника Searcher 2, но при этом серьезно модифицирован: в частности, российский аппарат адаптирован к более непредсказуемым погодным условиям. Что касается технических характеристик аппарата, то в изначальной версии они таковы: при максимальной скорости 204 километра в час "Форпост" может находиться в воздухе более 17 часов. Максимальная высота полета беспилотника - более пяти километров, а дистанция управления системой с земли - 250 километров.


Алексей Михайлов
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Израиль
Россия
Продукция
Searcher 2
Атака
Компании
Aircraft Industries
Проекты
БПЛА
ИТ
  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 18:17
  • 1
Китайский подводный рекордсмен
  • 09.07 18:12
  • 137
"Кинжальный" огонь
  • 09.07 17:58
  • 28
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 09.07 17:35
  • 121
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 09.07 17:05
  • 32
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 09.07 16:59
  • 40
Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
  • 09.07 16:29
  • 24
Италия освоила производство F-35B
  • 09.07 16:23
  • 20
"Буревестник" с дальним прицелом
  • 09.07 15:50
  • 11
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 09.07 15:43
  • 7376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.07 15:42
  • 1
СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35
  • 09.07 15:37
  • 7
Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
  • 09.07 15:36
  • 26
Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"
  • 09.07 15:20
  • 3
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии переоделись в уникальную облегченную летнюю форму одежды
  • 09.07 14:59
  • 1
Вторая армия в Поволжье получила госпиталь быстрого развертывания