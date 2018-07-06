Возможности противотанкового "Богомола" показали на видео
|
|
Самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол" (Беларусь).
Источник: rg.ru
В Республике Беларусь представили на видео возможности самоходного противотанкового роботизированного комплекса "Богомол". Он, по утверждению разработчиков, может рассмотреть даже хорошо замаскированную цель неприятеля.
Впервые новейшего робота продемонстрировали на выставке "Милекс-2017". По словам главного конструктора Андрея Анисимова, роботизированный комплекс сделан с нуля и в нем нет никаких заимствований.
На видео самоходный противотанковый комплекс - специальная машина с дистанционным управлением и установленными оптико-электронными системами, движется по пересеченной местностью со скоростью 5 километров в час. На "Богомоле" можно установить три типа управляемых ракет, которые запускаются в любую погоду и в разное время суток. Военнослужащий управляет "Богомолом" на расстоянии до 300 метров. Собранную информацию робот передает оператору, а тот уже принимает решение.
По утверждению разработчиков, уничтожить робота довольно сложно. И именно это является значимым преимуществом в современном бою.
Светлана Цыганкова
|
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.07.2018 В Алабино начались соревнования "дрессировщиков" военных роботов
05.07.2018 Робототехники Минобороны отработали поиск взрывоопасных предметов в рамках специального конкурса в Подмосковье
29.06.2018 Противоминное оборудование "Обухова" доказало свою универсальность
29.06.2018 "Известия": комплекс "Диамант" впервые применили для поисково-спасательных работ
27.06.2018 Тормоза для "Арматы"
26.06.2018 Беларусь представила роботизированного "Кентавра"
21.06.2018 Разведчик и наземный штурмовик: на что способен бронированный "Вихрь"