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Возможности противотанкового "Богомола" показали на видео

09.07.2018 Российская газета 818 0
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Роботизированный комплекс "Богомол"
Самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол" (Беларусь).
Источник: rg.ru

В Республике Беларусь представили на видео возможности самоходного противотанкового роботизированного комплекса "Богомол". Он, по утверждению разработчиков, может рассмотреть даже хорошо замаскированную цель неприятеля.



Впервые новейшего робота продемонстрировали на выставке "Милекс-2017". По словам главного конструктора Андрея Анисимова, роботизированный комплекс сделан с нуля и в нем нет никаких заимствований.

На видео самоходный противотанковый комплекс - специальная машина с дистанционным управлением и установленными оптико-электронными системами, движется по пересеченной местностью со скоростью 5 километров в час. На "Богомоле" можно установить три типа управляемых ракет, которые запускаются в любую погоду и в разное время суток. Военнослужащий управляет "Богомолом" на расстоянии до 300 метров. Собранную информацию робот передает оператору, а тот уже принимает решение.

По утверждению разработчиков, уничтожить робота довольно сложно. И именно это является значимым преимуществом в современном бою.


Светлана Цыганкова
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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