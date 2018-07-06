Возможности противотанкового "Богомола" показали на видео



Самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол" (Беларусь).

Источник: rg.ru Самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол" (Беларусь).Источник: rg.ru

В Республике Беларусь представили на видео возможности самоходного противотанкового роботизированного комплекса "Богомол". Он, по утверждению разработчиков, может рассмотреть даже хорошо замаскированную цель неприятеля.

Впервые новейшего робота продемонстрировали на выставке "Милекс-2017". По словам главного конструктора Андрея Анисимова, роботизированный комплекс сделан с нуля и в нем нет никаких заимствований.

На видео самоходный противотанковый комплекс - специальная машина с дистанционным управлением и установленными оптико-электронными системами, движется по пересеченной местностью со скоростью 5 километров в час. На "Богомоле" можно установить три типа управляемых ракет, которые запускаются в любую погоду и в разное время суток. Военнослужащий управляет "Богомолом" на расстоянии до 300 метров. Собранную информацию робот передает оператору, а тот уже принимает решение.

По утверждению разработчиков, уничтожить робота довольно сложно. И именно это является значимым преимуществом в современном бою.

Светлана Цыганкова