"Искандеры" разместят под Курском
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ОТРК "Искандер-М".
Источник: rg.ru
В 2018 году ракетная бригада под Курском получит оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", сообщил командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Иванаев.
- По итогам комплексной проверки ракетчики признаны лучшим соединением армии в 2017 году, - рассказал генерал Иванаев в интервью газете "Красная Звезда".
448-я ракетная бригада - главная ударная сила 20-й армии. Размещается соединение в поселке Маршала Жукова под Курском, сейчас на его вооружении стоят тактические ракетные комплексы "Точка-У".
ОТРК "Искандер" - новое поколение сухопутных ракетных комплексов армии России. "Искандер" использует два типа ракет: аэробаллистическую и крылатую, - с дальностью полета до 500 километров. Отличительной особенностью комплекса является невозможность перехвата его ракет средствами ПВО-ПРО и высокая скорострельность. В течение минуты пусковая установка может выпустить две ракеты по разным объектам. На цель ракета пикирует вертикально. Для различных боевых задач "Искандеры" имеют восемь вариантов боеголовок - в том числе тактическую ядерную.
Кстати
6 июля 20-я гвардейская армия отмечает свое 75-летие. Праздничные мероприятия проходят в семи регионах России, где расположены части и соединения гвардейцев. Главные события развернулись в Воронеже, где находится штаб 20-й армии. Здесь состоялся показ военной техники, разведчики продемонстрировали мастерство рукопашного боя, В городе заработал мультимедийный пункт отбора контрактников, а завершился праздник плац-концертом роты почетного караула Преображенского полка.
Антон Валагин
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06.07.2018
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