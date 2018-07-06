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"Искандеры" разместят под Курском

09.07.2018 Российская газета 467 0
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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник: rg.ru

В 2018 году ракетная бригада под Курском получит оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", сообщил командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Иванаев.

- По итогам комплексной проверки ракетчики признаны лучшим соединением армии в 2017 году, - рассказал генерал Иванаев в интервью газете "Красная Звезда".

448-я ракетная бригада - главная ударная сила 20-й армии. Размещается соединение в поселке Маршала Жукова под Курском, сейчас на его вооружении стоят тактические ракетные комплексы "Точка-У".

ОТРК "Искандер" - новое поколение сухопутных ракетных комплексов армии России. "Искандер" использует два типа ракет: аэробаллистическую и крылатую, - с дальностью полета до 500 километров. Отличительной особенностью комплекса является невозможность перехвата его ракет средствами ПВО-ПРО и высокая скорострельность. В течение минуты пусковая установка может выпустить две ракеты по разным объектам. На цель ракета пикирует вертикально. Для различных боевых задач "Искандеры" имеют восемь вариантов боеголовок - в том числе тактическую ядерную.

Кстати

6 июля 20-я гвардейская армия отмечает свое 75-летие. Праздничные мероприятия проходят в семи регионах России, где расположены части и соединения гвардейцев. Главные события развернулись в Воронеже, где находится штаб 20-й армии. Здесь состоялся показ военной техники, разведчики продемонстрировали мастерство рукопашного боя, В городе заработал мультимедийный пункт отбора контрактников, а завершился праздник плац-концертом роты почетного караула Преображенского полка.


Антон Валагин
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Точка-У
Проекты
Ядерный щит
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