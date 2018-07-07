Порошенко запретил использовать украинские минометы "Молот"
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Стрельба из миномета "Молот" украинского производства.
Источник: YouTube
ВСУ не смогут использовать минометы "Молот" украинского производства до тех пор, пока не будет завершено расследование трагического происшествия в Ровенской области. Там при взрыве миномета погибли и были ранены военнослужащие.
Запрет на применение украинских минометов поступил от президента страны Петра Порошенко. Кроме того он поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко срочно выявить причины случившегося и принять необходимые меры, чтобы впредь избежать подобных трагедий, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что во время учений в Ровенской области погибли и получили ранения 12 человек. Впрочем, случаи со взрывами украинских минометов "Молот", приводившие к летальным исходам и ранениям, фиксировались и раньше. Минометы, например, взрывались во время обстрелов со стороны ВСУ позиций ополченцев в Донбассе. При этом даже украинские эксперты признавали “Молот” некачественным и небезопасным оружием.
Новые 120-миллиметровые украинские минометы "Молот" были разработаны "Укроборонпромом" на базе советского миномета 2Б11. Предполагалось, что с временем они заменят советские минометы.
Руслан Мельников
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07.07.2018
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