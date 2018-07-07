Порошенко запретил использовать украинские минометы "Молот"



Стрельба из миномета "Молот" украинского производства.

Источник: YouTube Стрельба из миномета "Молот" украинского производства.Источник: YouTube

ВСУ не смогут использовать минометы "Молот" украинского производства до тех пор, пока не будет завершено расследование трагического происшествия в Ровенской области. Там при взрыве миномета погибли и были ранены военнослужащие.

Запрет на применение украинских минометов поступил от президента страны Петра Порошенко. Кроме того он поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко срочно выявить причины случившегося и принять необходимые меры, чтобы впредь избежать подобных трагедий, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что во время учений в Ровенской области погибли и получили ранения 12 человек. Впрочем, случаи со взрывами украинских минометов "Молот", приводившие к летальным исходам и ранениям, фиксировались и раньше. Минометы, например, взрывались во время обстрелов со стороны ВСУ позиций ополченцев в Донбассе. При этом даже украинские эксперты признавали “Молот” некачественным и небезопасным оружием.

Новые 120-миллиметровые украинские минометы "Молот" были разработаны "Укроборонпромом" на базе советского миномета 2Б11. Предполагалось, что с временем они заменят советские минометы.

Руслан Мельников