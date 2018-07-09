Какие рекорды советского оружия не побиты до сих пор



Т-54 образца 1949 года (Т-54-2).

Источник: Vadim Indeikin / wikimedia.org Т-54 образца 1949 года (Т-54-2).Источник: Vadim Indeikin / wikimedia.org

Советский средний танк Т-54 по количеству выпущенных единиц за всю историю танкостроения занимает первое место не только в России, но и в мире. Кроме того, советским оружием установлен ряд рекордов, которые не побиты до сих пор. Об этом сообщается на информационном ресурсе "Книга рекордов Вооруженных сил РФ".

Самый популярный танк ХХ века

История танка Т-54 началась в 1944 году, когда в Нижнем Тагиле группа инженеров под руководством конструктора Александра Морозова приступила к модернизации танка Т-44. Новый танк получил башню со 100-мм пушкой Д-10Т, хорошо зарекомендовавшей себя в Великую Отечественную. Помимо орудия, на танке установили два пулемета 7,62 мм и ДШКМ - зенитный пулемет. Лобовое бронирование корпуса увеличилось до 120 мм, а башни - до 180 мм.

Конструкторы упорно работали над устранением недостатков своего детища, которое буквально с чертежей пошло в серию. Им удалось снизить вес танка на 1,7 тонны, что уменьшило нагрузку на ходовую часть. Были ликвидированы и прочие дефекты: ширина гусениц увеличилась с 500 до 580 мм, снизилось удельное давление танка на грунт, увеличилась его проходимость. Двигатель мощностью в 520 "лошадей", выдавал скорость по шоссе 50 км/ч. В 1951 году танк Т-54 получил новую полусферическую башню, ставшую отличительным признаком советских танков на следующие десятилетия.

Танк Т-54 многократно модернизировался в Нижнем Тагиле и после отъезда оттуда Морозова. На его базе был создан танк Т-55, который оказался настолько похож на "родителя", что во всех западных источниках танки Т-54 и Т-55 обозначаются как Т-54/55. Этими машинами Советский Союз щедро снабжал не только страны Варшавского договора, но и союзников на Ближнем Востоке. Китай по лицензии выпускал свои версии этого танка - "Тип 62" и "Тип 59". С учетом модификаций с 1945 по 1979 год было выпущено около 100 тысяч машин линейки Т-54, что делает этот танк самым массовым в истории танкостроения.

Боевое крещение танк Т-54 прошел в Шестидневной войне 1967 года в составе египетских и сирийских войск. Из-за слабой подготовки арабских военных большое число танков Т-54/55 было захвачено израильской армией. Израильтяне тут же приспособили советские танки под свои нужды и установили на них 105-миллиметровые натовские пушки. Наиболее активный период боевого применения Т-54 приходится на конфликт между Китаем и Вьетнамом, войну в Афганистане и Ливане, ирано-иракскую войну и войну в Персидском заливе. Несмотря на почтенный возраст танки Т-54/55, пройдя "апгрейд", успешно применяются в современных конфликтах на Ближнем Востоке.

Самоходный миномет для стрельбы ядерными боеприпасами

240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Источник: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Советский 240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" до сих пор остается одним из самых тяжелых минометов в мире. Орудие установлено на гусеничном шасси ГМЗ и ведет огонь 130-килограммовыми наводящимися по лазеру снарядами. Кроме того, может стрелять и ядерными боеприпасами.

Самоходный миномет 2С4 по сочетанию своих характеристик является уникальным образцом артиллерийского вооружения. В других армиях система с подобными характеристиками на вооружении не состояла

Из-за огромной разрушительной силы "Тюльпан" главным образом предназначен для уничтожения фортификационных сооружений противника, полевых инженерных сооружений, укрепленных зданий, укрытий с живой силой и техникой, командных пунктов. По свидетельствам ветеранов, в Афганской войне самоходный миномет "Тюльпан" проявил себя в условиях горной местности на "отлично". Использовался "Тюльпан" и в обеих чеченских кампаниях.

Сегодня миномет "Тюльпан" снят с производства, но не снят с вооружения.

Самая мощная артиллерийская система в мире

РСЗО "Смерч". Источник: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Залп дальнобойной реактивной системы залпового огня калибра 300 мм "Смерч" покрывает площадь более чем в 67 гектаров. Это около 100 футбольных полей. Разработанные для РСЗО "Смерч" реактивные снаряды имеют уникальную конструкцию, обеспечивающую точность попадания, в два-три раза превышающую аналогичный показатель зарубежных систем реактивной артиллерии.

Однако, сейчас на смену "Смерчу" пришла еще более мощная система залпового огня - "Торнадо". Многие характеристики этого оружия засекречены, но гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин сообщил "РГ", что точность и дальность стрельбы у него существенно выше, чем у предшественников.

- В боекомплекте "Торнадо-Г" появились новые боеприпасы - когда они оказываются над целью, отделяется боевая часть, раскрывается парашют и весь залп опускается вертикально. При этом взрыв может произойти как от удара, так и на определенной высоте, - сказал он.

Ракеты "Торнадо-С" могут корректироваться в полете, что значительно повысило точность поражения цели на дальности более чем 100 км. Причем, корректируются они не человеком-оператором, а системой управления, находящейся непосредственно в ракете.

Рекорд глубины погружения атомной подводной лодки

АПЛ К-278 «Комсомолец» , 1 января 1986 года. Источник: wikipedia.org

Рекордное погружение было совершено советской атомной подводной лодкой К-278 "Комсомолец" 4 апреля 1985 года. Подлодка установила абсолютный мировой рекорд, погрузившись на глубину 1027 метров. Этот рекорд не побит до сих пор. Для большинства современных подлодок предельная глубина погружения составляет от 400 до 600 метров. Так, для российских "Бореев" предельная глубина - 480 метров, для американских "Вирджиний" - 488 метров.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" - единственная АПЛ проекта 685 "Плавник". Лодка служила базой для экспериментов в области глубоких погружений. Наряду с участием в экспериментах лодка интенсивно использовалась для учений флота и несения боевой службы. 7 апреля 1989 года на борту подлодки возник пожар, разрушивший цистерны главного балласта. В результате 42 человека погибли, 27 - выжили, подводная лодка затонула.

Николай Грищенко