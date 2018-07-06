На Западе оценили установку гиперзвуковых "Кинжалов" на Ту-22М3



Ту-22М3.

Источник: rg.ru Ту-22М3.Источник: rg.ru

Западные СМИ признали, что сочетание дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 и новейшего гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал" является эффективным.

Как пишет Popular Mechanics, такой тандем позволит России наносить удары с дальних дистанций, не опасаясь ПВО противника. Также сообщается, что Ту-22М3 после определенных изменений может быть использован для перевозки четырех ракет "Кинжал".

Диапазон действия бомбардировщика автор публикации оценивает примерно в 3400 миль, а дальность полета "Кинжала" - в 1200 миль. За счет этого общий радиус действия увеличивается до 4600 миль. Ракеты могут снаряжаться обычными или ядерными боеголовками и наносить удары по наземным или морским целям.

Popular Mechanics отмечает, что объединение возможностей бомбардировщика и гиперзвуковых ракет является новой и интересной комбинацией, способной преодолевать современную оборону. "Сочетание двух видов вооружения принесло бы экономически выгодные преимущества и предоставило бы российским ВКС новые возможности", - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что дальний бомбардировщик Ту-22М3 планируется вооружить четырьмя ракетами "Кинжал". Эксперты считают, что это не только экономически выгодно, но и позволит сделать самолет более эффективным оружием против авианосных группировок и целей, находящиеся под защитой средств ПВО и ПРО.

Руслан Мельников