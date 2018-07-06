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Турция получила контракт на постройку четырех корветов типа MILGEM для Пакистана

09.07.2018 bmpd.livejournal.com 344 0
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Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли 5 июля 2018 года сообщил, что турецкая проектно-конструкторская государственная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) выиграла тендер ВМС Пакистана и и по полученному контракту должна поставить пакистанскому флоту четыре корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada). Церемония подписания соответствующего контракта состоялась в тот же день в Равалпинди. Министр Джаникли назвал это соглашение "крупнейшим экспортным контрактом оборонной промышленности" Турции.

Корвет F 512 Büyükada проекта MILGEM ВМС Турции (с) ВМС Турции

Переговоры о приобретении корветов проекта MILGEM велись Пакистаном с 2015 года. Согласно подписанному соглашению, первые два корвета будут построены в Стамбуле на военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard, ведущей строительство этих кораблей для ВМС Турции, со сдачей в 2023 году, а два других будут по будут построены при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи в 2024-2025 годах. Первый корабль должен быть построен за 54 месяца, а остальные должны быть построены за 60, 66 и 72 месяцах соответственно.Еще в мае 2017 года STM и KSEW подписали предварительное соглашение о совместной постройке этих корветов в Карачи.

Напомним, что корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2300 тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Фактически проект был разработан для ВМС Турции при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). Всего ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако до настоящего времени была санкционирована постройка только четырех кораблей. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, еще два корвета F 513 Burgazada и F 514 K?nal?ada находятся в Стамбуле на достройке.

На церемонии подписания контракта на постройку для ВМС Пакистана четырех корветов турецкого проекта MILGEM (типа Ada). Равалпинди, 05.07.2018 (с) www.virahaber.com
06.07.2018
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Страны
Пакистан
Турция
Украина
Компании
KSEW
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