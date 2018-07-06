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В Польше разбился МиГ-29

09.07.2018 bmpd.livejournal.com 372 0
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Как сообщило агентство ТАСС, истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в ночь на 6 июля 2018 года в окрестностях польского города Пасленк. Об этом сообщило в пятницу министерство национальной обороны Польши. "В окрестностях города Пасленк (Варминьско-Мазурское воеводство) в 01:57 (02:57 мск) во время ночного полета потерпел крушение МиГ-29 с 22-й тактической авиационной базы (аэродром Мальборк). Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакувко. После 02:30 (03:30 мск) врач скорой помощи подтвердил гибель пилота", - говорится в заявлении, размещенном на сайте польского оборонного ведомства.

Разбившийся в окрестностях города Пасленк истребитель МиГ-29 (бортовой номер "4103") ВВС Польши, 06.07.2018 (c) voanews.com

Погибший летчик налетал в общей сложности более 850 часов, из которых около 600 - на МиГ-29. Он многократно принимал участие в учениях. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время брифинга заявил, что полеты на истребителях МиГ-29 польских ВВС приостановлены. "До момента выяснения причин катастрофы полеты с использованием этого самолета остановлены", - сказал он. Обстоятельства катастрофы выясняет Комиссия по расследованию авиапроисшествий. По информации спасателей, после крушения начался пожар.

Со стороны bmpd укажем, что разбившийся истребитель МиГ-29 (тип 9-12А) имел польский бортовой номер "4103" (заводской номер 2960526301, серийный номер 37-05) и являлся одним из бывших истребителей этого типа ВВС ГДР (бортовой номер "699"), а затем ВВС ФРГ (бортовой номер "29+16"), переданных Германией Польше в 2003 году.

Потерпевший катастрофу 06.07.2018 истребитель МиГ-29 (бортовой номер "4103") ВВС Польши. Снимок сделан в Мальборке 24.05.2016 (с) Mariusz Wo?niak / www.jetphotos.com
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Германия
Польша
Продукция
МиГ-29
Проекты
Военные учения
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