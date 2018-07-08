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Катастрофа МиГ-21 в Румынии

09.07.2018 bmpd.livejournal.com 337 0
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7 июля 2018 года во время авиашоу в рамках дня открытых дверей на 86-й авиационной базе ВВС Румынии в Борсея близ ?Фетешти разбился модернизированный истребитель МиГ-21 LanceR C (бортовой номер "6707") из состава 861-й эскадрильи румынских ВВС. Пилотировавший самолет 36-летний лейтенант-командор (майор) Флорин Ротару погиб. Причины крушения пока неизвестны.

Разбившийся модернизированный истребитель МиГ-21 LanceR C (бортовой номер "6707") из состава 861-й эскадрильи румынских ВВС. Фетешти, 07.07.2018 (с) Aeronews

86-я авиционная база (авиационная флотилия) "Locotenent Aviator Gheorghe Mociorni??" является основной базой боевой авиации ВВС Румынии. На основном аэродроме 86-й авиабазы в Фетешти базируется 57-я истребительная эскадрилья, оснащенная 12 недавно полученными Румынией истребителями Lockheed Martin F-16A/B MLU. На другом входящем в состав 86-й авиабазы аэродроме - военной части международного аэропорта Михаила Когэлничану у Констанцы (бывшая 57-я авиабаза) - базируется 861-я истребительная авиационная эскадрилья (Escadrilele 861 Avia?ie Vân?toare), оснащенная истребителями МиГ-21 LanceR (один из которых и разбился на авиашоу в Фетешти 7 июля).

Модернизированые по программе LanceR истребители МиГ-21 до получения истребителей F-16 составляли основу боевого потенциала ВВС Румынии. Всего с 1995 по 2003 годы при участии и по проекту израильской компании Elbit Systems в Румынии по программе LanceR были модернизированы 111 истребителей МиГ-21 - 71 самолет МиГ-21М/МФ в упрощенный вариант LanceR A, 26 cамолетов МиГ-21МФ в вариант LanceR C и 14 двухместных МиГ-21УМ в вариант LanceR B. С 2007 года истребители МиГ-21 LanceR постепенно снимаются с вооружения ВВС Румынии, и к началу 2018 года в составе румынских ВВС остались 34 этих самолета (десять LanceR А, шесть LanceR B и 18 LanceR С). Помимо 861-й эскадрильи 86-й авиабазы, эти самолеты сейчас состоят также на вооружении 711-й истребительной авиационной эскадрильи 71-й авиционной базы (авиационной флотилии) в Кымпия-Турзи.


Крушение модернизированного истребителя МиГ-21 LanceR C (бортовой номер "6707") из состава 861-й эскадрильи румынских ВВС. Фетешти, 07.07.2018.
Источник: Digi24

Крушение модернизированного истребителя МиГ-21 LanceR C (бортовой номер "6707") из состава 861-й эскадрильи румынских ВВС. Фетешти, 07.07.2018.
Источник: Digi24

Крушение модернизированного истребителя МиГ-21 LanceR C (бортовой номер "6707") из состава 861-й эскадрильи румынских ВВС. Фетешти, 07.07.2018.
Источник: Digi24

Крушение модернизированного истребителя МиГ-21 LanceR C (бортовой номер "6707") из состава 861-й эскадрильи румынских ВВС. Фетешти, 07.07.2018.
Источник: Digi24

Крушение модернизированного истребителя МиГ-21 LanceR C (бортовой номер "6707") из состава 861-й эскадрильи румынских ВВС. Фетешти, 07.07.2018.
Источник: Digi24

Крушение модернизированного истребителя МиГ-21 LanceR C (бортовой номер "6707") из состава 861-й эскадрильи румынских ВВС. Фетешти, 07.07.2018.
Источник: Digi24

Потерпевший крушение в Фетешти 07.07.2018 модернизированный истребитель МиГ-21 LanceR C (бортовой номер "6707") из состава 861-й эскадрильи румынских ВВС. Снимок 25.01.2016 (с) Stefan Bogdanel / www.jetphotos.com

Видео:
08.07.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Румыния
Продукция
F-16
F-18
МиГ-21
Компании
Elbit Systems
Lockheed-Martin
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