ВВС Франции получают первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT

Министерство вооруженных сил Франции 6 июля 2018 года распространило фотографии первого построенного для Франции самолета-заправщика Airbus A330 MRTT (французское официальное название Phénix) в полной окраске французских ВВС. Сообщается, что самолет (серийный номер 1735) будет передан ВВС Франции в ближайшее время и 14 июля примет участие в воздушной части военного парада в Париже в честь Дня взятия Бастилии.

Первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT Phénix ВВС Франции (серийный номер 1735), 06.07.2018 (с) министерство вооруженных сил Франции

Данный борт совершил первый полет на головном сборочном ппредприятии группы Airbus в Тулузе еще 22 июля 2016 года (имел французскую регистрацию F-WWCK), и после летных испытаний перелетел в Испанию в Хетафе (Мадрид), где находится предприятие подразделения Airbus Defence and Space, занимающееся переоборудованием в самолеты-заправщики MRTT (Multi Role Tanker Transport) самолетов А330-200, строящихся в Тулузе. После переоборудования в заправщик самолет начал летные испытания в Хетафе 7 сентября 2017 года (с временной испанской регистрацией ЕС-330).

В конце 2015 года и в 2016 году Главное управление вооружений (DGA) министерства обороны Франции выдало Airbus контракты на поставку девяти самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT (с опционом еще на три самолета). Всего ВВС Франции намерены иметь к 2025 году 12 самолетов А330 MRTT, которые должны заменить ныне эксплуатируемые самолеты-заправщики Boeing KC-135R и C-135FR, а также используемые в ВВС в качестве пассажирских и грузовых самолеты Airbus A340 и A310. Первый самолет А330 MRTT передается ВВС Франции в 2018 году, последующие поставки должны вестись темпом два самолета в год. Общая стоимость закупки 12 самолетов оценивается в 3 млрд евро. В дальнейшем планируется закупка еще трех A330 MRTT.

В ВВС Франции самолеты А330 MRTT поступят на вооружение заправочной группы GRV 2/91 "Bretagne", дислоцированной на авиабазе ВА125 в Истре и сейчас имеющей 14 самолетов-заправщиков Boeing KC-135R и C-135FR.

Cамолеты-заправщики для ВВС Франции относятся к модифицированной версии A330 MRTT Enhanced, первым заказчиком которой ранее стал Сингапур (первый построенный для ВВС Сингапура самолет A330 MRTT Enhanced совершил первый полет в сентябре 2016 года) и отличающейся различными усовершенствованиями в конструкции и бортовой авионике.

Самолеты для ВВС Франции оснащаются двигателями Rolls-Royce Trent 772В и заправочной системой Airbus Refuelling Boom System (ARBS), с хвостовой штангой и двумя подкрыльевыми заправочными контейнерами с гибкими шлангами. Самолеты имеют полный запас топлива 111 тонн и способны перевозить 271 пассажира. Также А330 MRTT для ВВС Франции могут быть использованы в качестве грузовых (с использованием грузовой двери) и медицинских (с установкой медицинского контейнера MORPHEE для перевозки десяти тяжелораненых в условиях интенсивной терапии, и с размещением еще 88 сидячих раненых и медицинского персонала).

Всего Airbus к настоящему времени она получила 57 твердых заказов на самолеты-заправщики A330 MRTT, из которых с передачей первого французского борта будут поставлены уже 30 самолетов. Твердые контракты, по известным данным, включают 14 самолетов для Великобритании (все поставлены), девять для Франции (передается головной), семь для Австралии (шесть поставлены), шесть для Саудовской Аравии (все поставлены), шесть для Сингапура, четыре для Южной Кореи, три для ОАЭ (все поставлены) и восемь в рамках совместной программы MMF под эгидой НАТО для Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. О планах закупки A330 MRTT заявили также Испания и Катар.

Первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT Phénix ВВС Франции (серийный номер 1735), 06.07.2018 (с) министерство вооруженных сил Франции