Минобороны: система ПВО-ПРО Москвы способна отразить любое нападение
|
|
Система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный отметил, что противоракетный комплекс региона также может уничтожить цели противника
КУБИНКА /Московская область/, 7 июля. /ТАСС/. Система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и Центрального промышленного района является уникальной по своим характеристикам и способна отразить любые средства нападения противника. Об этом журналистам в субботу сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
"Система ПВО-ПРО Москвы и Центрального промышленного района уникальна, она единственная в мире. Она способна в автоматическом режиме обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, своевременно обнаруживать все средства противника и самое важное - обеспечить с необходимой эффективностью поражение всего класса целей, от крылатых ракет до баллистических целей", - сказал он.
По словам Гуменного, 1-я армия ПВО-ПРО особого назначения прикрывает Москву и высшие звенья государственного управления. Все перспективные образцы вооружения и военной техники, в первую очередь попадают на апробацию в эту армию.
"Оружие противоракетной обороны, локационные средства, зенитные ракетные средства - на базе первой армии все перспективные образцы проверяются здесь, в Подмосковье", - отметил командующий.
Он добавил, что военные поддерживают тесную взаимосвязь с промышленностью и обучаются на предприятиях обращаться с новой техникой. На полигонах техника обстреливается, и только после этого идет на боевое дежурство. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей зенитной ракетной системой С-400 "Триумф".
Столетие системы ПВО
Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы, прошли в субботу в подмосковном парке "Патриот".
Гостям праздника показали современную технику ПВО, отвечающую за противовоздушную оборону Москвы. Зенитные ракетные системы С-400, пушечные комплексы "Панцирь-С" и радиолокационные станции радиотехнических войск "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет" совершили марш и развернулись для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей.
|
07.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.07.2018 Система ПВО-ПРО Москвы уникальна и абсолютно надежна, заявил командующий
29.06.2018 Выпускники Ярославского училища ПВО освоят системы С-500
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
02.11.2017 Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
05.06.2017 До конца года Ленинградская армия ВВС и ПВО Западного военного округа получит более 60 ед. современной военной техники
17.06.2015 Более 500 компаний покажут вооружения на "Армии-2015" для представителей свыше 100 стран
10.06.2015 Войска ВКО продемонстрируют возможности комплекса "Панцирь-С" на форуме "Армия-2015"
02.03.2015 В ВВС России проведут три масштабных всероссийских конкурса по боевой выучке
|
Восход
14050
|
№1
09.07.2018 03:18
Центрального промышленного района де-факто не существует. Не, ну или я не прав? ПВО-ПРО Москвы в настоящий момент прикрывает высшее военно-политическое руководство ну и косвенным образом "элитных" жителей нашей страны, включая олигархов. Но время действия ПРО не бесконечно, оно способно отразить только первую волну МБР и выиграть время на ответные меры (в т.ч. со стороны Татищенского соединения РВСН). Но не будет приказа- не будет ответа....
|
+2Сообщить модератору