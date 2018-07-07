Новая база Каспийской флотилии сможет принять первые корабли до конца года



Служба на Каспийской флотилии ВМФ России.

Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев Служба на Каспийской флотилии ВМФ России.Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев

До конца 2018 года в морском порту города Каспийска оборудуют береговую инфраструктуру, построят административное здание, КПП, причальный фронт и два плавучих причала

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новый основной пункт базирования Каспийской флотилии в городе Каспийск сможет принять первые боевые корабли до конца 2018 года. Об этом в субботу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В настоящее время флотилия базируется в порту Астрахани. О том, что основным пунктом базирования Каспийской флотилии станет расположенный в Дагестане город Каспийск, заявил ранее министр обороны Сергей Шойгу.

"К концу 2018 года в морском порту Каспийской флотилии будет полностью оборудована береговая инфраструктура, построено административное здание, КПП, причальный фронт и два плавучих причала. Порт станет удобной стоянкой для растущего числа боевых кораблей", - сообщили в субботу в ведомстве.

Строительство пункта базирования проинспектировал в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, добавили в министерстве.

"Также Руслан Цаликов проверил ход строительных работ на территории 71 военного городка, расположенного в Каспийске. Приняты решения о строительстве современного учебно-тренировочного комплекса", - сообщили в Минобороны. В текущем году Каспийская флотилия получит две новые казармы, два общежития и современную столовую.