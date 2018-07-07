Новую полосу с авиафинишерами построят в Ейске для тренировок палубной авиации
|
|
С. Шойгу в Ейске, март 2016г.
Источник: МО РФ
Взлетно-посадочная полоса будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием, сообщили в Минобороны РФ
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новую взлетно-посадочную полосу с авиафинишерами до конца 2018 года построят в Ейске для тренировок палубной авиации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"На территории аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса с аэрофинишерами. Она будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бетонные работы уже выполнены", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что "строительство новых объектов аэродрома морской авиации в Южном военном округе завершится до конца 2018 года".
Ход строительства проверил в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, добавили в министерстве. Цаликов также проинспектировал завершение строительства объектов учебного центра военной полиции во Владикавказе. Кроме того, во Владикавказе замминистра посетил Северо-Кавказское суворовское военное училище, где встретился с начальником регионального штаба "Юнармии" по Северной Осетии-Алании.
|
07.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.06.2014 «Оборонсервис»: исправление ошибок
09.07.2018 Новая база Каспийской флотилии сможет принять первые корабли до конца года
06.07.2018 Еще шесть. Россия продолжает вывод авиации с авиабазы Хмеймим
05.07.2018 Шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Краснодарский край из Хмеймима
03.07.2018 Заместителю министра обороны РФ представлены новейшие средства бронезащиты в ходе его рабочей поездки в войска ЗВО
02.07.2018 МО РФ: боевики в провинции Дераа отбирают продукты у мирного населения и мобилизуют детей
27.06.2018 Бомбы для халифата
20.06.2018 Минобороны создаст "морскую полицию"