Китай предложил России создать "космический интернет"
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Спутники Земли.
Источник: http://www.spacecorp.ru/
Представители Китая в ходе переговоров в Москве предложили "Роскосмосу" обсудить возможность создания аналога OneWeb и Starlink — спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"В ходе двухсторонней встречи 4 июля делегация Китая, прибывшая в Москву для знакомства с новым руководством "Роскосмоса", представила, в том числе, свои планы по формированию многоуровневой спутниковой группировки связи. Во время встречи было озвучено предложение об участии России в проекте", — говорится в сообщении.
Ранее "Роскосмос" презентовал в Москве спутниковую систему "Эфир". Сообщалось, что на реализацию проекта потребуется около 300 миллиардов рублей. Для полного охвата спутниковым интернетом территории России требуется более 70 космических аппаратов, для всей Земли — около 300.
В апреле в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники. В том же месяце источник заявил, что западные страны не хотят сотрудничать с Россией по проекту окололунной станции из-за отставания "по всем технологическим циклам изготовления космической техники".
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08.07.2018
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