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Меркель нашла повод повысить расходы на оборону

09.07.2018 Lenta.ru 389 0
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Ангела Меркель
Ангела Меркель.
Источник: mignews.com

Конфликт на Украине и "аннексия" Крыма свидетельствуют о необходимости стран НАТО повысить расходы на оборону. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте.

По ее словам, проблемы, встающие перед альянсом, в последние годы резко изменились. Меркель считает, что после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе необходимо сосредоточиться на защите. Одной из мер канцлер считает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал увеличить финансирование стран НАТО на оборону. Американский лидер обратился с письмом к премьеру Испании Педро Санчесу и напомнил об обещаниях предыдущего испанского кабинета увеличить расходы на оборону. Трамп отправил письма аналогичного содержания ряду глав государств и правительств государств-союзников по НАТО.
08.07.2018
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Трамп Дональд
Проекты
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