Меркель нашла повод повысить расходы на оборону
|
|
Ангела Меркель.
Источник: mignews.com
Конфликт на Украине и "аннексия" Крыма свидетельствуют о необходимости стран НАТО повысить расходы на оборону. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте.
По ее словам, проблемы, встающие перед альянсом, в последние годы резко изменились. Меркель считает, что после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе необходимо сосредоточиться на защите. Одной из мер канцлер считает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал увеличить финансирование стран НАТО на оборону. Американский лидер обратился с письмом к премьеру Испании Педро Санчесу и напомнил об обещаниях предыдущего испанского кабинета увеличить расходы на оборону. Трамп отправил письма аналогичного содержания ряду глав государств и правительств государств-союзников по НАТО.
|
08.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.07.2018 "Просто анекдот": как Литва пугает Россию "Патриотами"
09.07.2018 Английские генералы бессильны перед Москвой
04.07.2018 Трамп потребовал от партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону - СМИ
03.07.2018 Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
02.07.2018 Ядерный "Тайфун"
29.06.2018 Письма счастья: Трамп выбивает деньги из стран НАТО
29.06.2018 В НАТО признали, что альянс теряет превосходство в воздухе
26.06.2018 Lockheed Martin передала первый F-35А "Лайтнинг-2" ВВС Турции