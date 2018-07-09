Заложен учебный вертолетный корабль проекта 14400

Как сообщило ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (Городец, Нижегородская область; бывшая Городецкая судостроительная верфь), 28 июня 2018 года на этом предприятии состоялась торжественная церемония закладки для нужд ВМФ России морского специального судна проекта 14400 (строительный номер 1440) для подготовки экипажей корабельных вертолётов к полётам в корабельных условиях.

Изображение морского специального судна проекта 14400 для подготовки экипажей корабельных вертолётов к полётам в корабельных условиях, начатого строительством на ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (Городец, Нижегородская область) (с) ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация"

Заказчиком судна проекта 14400 выступает Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр", проект разработан ЦКБ "Балтсудопроект" (входящим в состав "Крыловского государственного научного центра").

Со стороны bmpd напомним, что в 2017 году схожий по назначению и проектным решениям учебный вертолетный корабль Sycamore проекта MTV 2300 был введен в эксплуатацию для австралийского флота. Sycamore был построен по заказу министерства обороны Австралии судостроительной группой Damen Shipyards Group на ее верфи во Вьетнаме и эксплуатируется на подрядной основе австралийской компанией Serco Defence с гражданским экипажем.