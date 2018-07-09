Заложен учебный вертолетный корабль проекта 14400
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Как сообщило ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (Городец, Нижегородская область; бывшая Городецкая судостроительная верфь), 28 июня 2018 года на этом предприятии состоялась торжественная церемония закладки для нужд ВМФ России морского специального судна проекта 14400 (строительный номер 1440) для подготовки экипажей корабельных вертолётов к полётам в корабельных условиях.
Изображение морского специального судна проекта 14400 для подготовки экипажей корабельных вертолётов к полётам в корабельных условиях, начатого строительством на ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (Городец, Нижегородская область) (с) ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация"
Заказчиком судна проекта 14400 выступает Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр", проект разработан ЦКБ "Балтсудопроект" (входящим в состав "Крыловского государственного научного центра").
Со стороны bmpd напомним, что в 2017 году схожий по назначению и проектным решениям учебный вертолетный корабль Sycamore проекта MTV 2300 был введен в эксплуатацию для австралийского флота. Sycamore был построен по заказу министерства обороны Австралии судостроительной группой Damen Shipyards Group на ее верфи во Вьетнаме и эксплуатируется на подрядной основе австралийской компанией Serco Defence с гражданским экипажем.
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07.07.2018
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штурм
3950
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№1
09.07.2018 09:12
А почему строящися корабль опять не боевой?
На боевом корабле нельзя вертолётчиков обучать?
Большая часть флота, это полугнилые корабли из 70-х и 80- х,
а корабелы как из рога изобилия сыпят:
- вспомогательные,
-учебные,
-научные,
-спасательные
-гидрографические
Позвольте узнать для чего ? Если от флота почти ничего не осталось?
Флоту как воздух требуются боевые корабли, а вся эта разнокалиберная "научно-исследовательски-вспомогательная флотилия" должна строиться строго пропорционально выпуску боевых кораблей.
Почему не форсируется выпуск базовых и рейдовых тральщиков, без которых флот можно легко запереть в базе при помощи одного самолета или подлодки, а потом расстрелять КР.
Ситуация очень похожа на умышленную диверсию против обороноспособности страны и военной прокуратуре стоило бы эту ситуацию расследовать.
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