Финляндия приобретает новые израильские противокорабельные ракеты Gabriel

Министерство обороны Финляндии сообщило, что 5 июля 2018 года министр обороны страны Юсси Ниинистё утвердил приобретение Командованием обеспечения Сил обороны Финляндии новых израильских противокорабельных ракет Gabriel для оснащения четырех перспективных корветов, планируемых к постройке для ВМС Финляндии по программе Laivue 2020 ("Флотилия 2020"), а также ракетных катеров типа Hamina и береговых ракетных частей. Конкретный тип ракеты Gabriel не называется, однако, видимо, речь идет о противокорабельных ракетах Gabriel новых версий, разработанных израильской государственной корпорацией Israel Aerospace Industries (IAI).

Четырехконтейнерная пусковая установка новой израильской противокорабельной ракеты семейства IAI Gabriel, установленная на корвете Hanit проекта Saar 5 ВМС Израиля. Снимок сделан во время совместных военно-морских учений "Novel Dina 17" в Греции, 04.04.2017 (с) Jack Guez / www.gettyimages.com

Количество закупаемых ракет не сообщается, однако стоимость контракта должна составить 162 млн евро, с опционом еще на 193 млн евро. Поставки должны быть осуществлены в 2019-2025 годах. Ракеты получат официальное финское обозначение SSM2020 и должны заменить в ВМС Финляндии состоящие сейчас на вооружении финских ракетных катеров типов Rauma и Hamina, а также частей береговой обороны Финляндии противокорабельные ракеты Saab RBS-15SF (Mk 2, позднее частично модернизированные до уровня Mk 3, обозначение МТ085М). Новые ПКР будут состоять на вооружении Финляндии минимум до 2050 года.

Указывается, что выбор Финляндией ПКР Gabriel был сделан по результатам конкурсной оценки, в рамках которой рассматривались также ПКР Kongsberg NSM, Saab RBS-15 Mk 4, Boeing Harpoon Block II+ и MBDA Exocet.

Со стороны bmpd напомним, что ранее в январе 2018 года Aгентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило в Конгресс США уведомление о предстоящей продаже Финляндии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 112 ПКР Boeing RGM-84Q-4 Extended Range (ER) Grade B. Однако в итоге финский флот выбрал новые израильские ПКР IAI Gabriel.

Ранее сообщалось, что дозвуковая противокорабельная ракета нового поколения Gabriel V (Gabriel Mk 5, также известна как Advanced Naval Attack Missile - ANAM) разрабатывалась IAI с начала 2000-х годов. По публиковавшейся информации первым иностранным заказчиком Gabriel V в рамках пакета контрактов 2012 года стал Азербайджан, однако до настоящего времени сведений о поставках этой системы Азербайджану не было.

По другим источникам, в настоящее время на вооружение ВМС Израиля начала поступать новая сверхзвуковая ПКР разработки IAI, иногда именуемая Gabriel X. Неясно, получателем какого типа новой ракеты Gabriel выступит Финляндия.

Программа строительства четырех перспективных корветов Laivue 2020 ("Флотилия 2020") общей стоимостью более 1,2 млрд евро (видимо, без учета стоимости закупаемого вооружения) является основной перспективной программой ВМС Финляндии призванной создать ядро финского флота на длительную перспективу. В составе ВМС Финляндии четыре новых корвета должны заменить четыре ракетных катера типа Rauma, два минных заградителя типа Hämeenmaa и выведенный из состава флота в конце 2013 года минный заградитель и флагманский корабль флота Pohjanmaa. В 2017 году для проектирования и строительства корветов по этой программе министерством обороны Финляндии выбрало верфь Rauma Marine Constructions в Раума. Заключение контракта на постройку кораблей с данным предприятием ожидается в 2018 году, с началом строительства головного корвета в 2019 году. Головной корабль должен быть передан на испытания в 2022 году, со сдачей всех четырех корветов к 2027 году и достижением ими боеготовности в 2028 году.

По последним опубликованным данным, корветы программы Laivue 2020 должны быть достаточно крупными кораблями полным водоизмещением около 3000 тонн, длиной 105 м, шириной 15 м и осадкой 5 м. Экипаж от 66 до 120 человек. Зенитное воооружение кораблей, видимо, составит ЗРК Raytheon ESSM.

Проектный облик перспективного финского корвета по программе Laivue 2020 ("Флотилия 2020"), предполагаемого к оснащению противокорабельными ракетами IAI Gabriel (с) Оборонительные силы Финляндии