Фрегат "Адмирал Макаров" прибыл в Кронштадт для участия в параде



Сторожевой корабль ВМФ России Адмирал Макаров.

Источник: © Фото : Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" Сторожевой корабль ВМФ России Адмирал Макаров.Источник: © Фото : Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Макаров" и корвет "Сообразительный" прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде 29 июля, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Фрегат "Адмирал Макаров" и корвет "Сообразительный", совершив переход из города Балтийска, в 9.00 сегодня прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте", - сказал он.

По словам Дыгало, два больших десантных корабля Балтфлота "Иван Грен" и "Королёв" прибудут в Кронштадт во второй половине дня. Ожидается, что условия базирования кораблей-участников парада у причалов Кронштадта сегодня проверит главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв.

На следующей неделе корабли приступят к тренировкам в назначенных районах Финского залива, добавил Дыгало.