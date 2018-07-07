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Раскрыты характеристики российского истребителя поколения 6++

09.07.2018 Lenta.ru 920 0
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Скат и управляемые ракеты Х-31
Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата Скат (на заднем плане) и управляемые ракеты Х - 31 (на переднем плане).
Источник: © РИА Новости . Антон Денисов

Истребитель шестого поколения получит искусственный интеллект и сможет действовать в беспилотном режиме, сообщил ТАСС председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России Владимир Гутенев.

"Одним из основных направлений будет все более серьезное внедрение искусственного интеллекта. Не отдельных его элементов, а комплексной системы боевого управления, чтобы самолеты поколения 6+ и 6++ могли функционировать в полностью автономном режиме, в режиме серьезной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и желательно в беспилотном варианте", — заявил парламентарий.

Гутенев отметил, что благодаря отсутствию систем жизнеобеспечения пилота на шестом поколении боевых самолетов характеристики машины возрастут при уменьшении стоимости и технических объемов. Следует ожидать кардинального прорыва в средствах радиоэлектронной борьбы, считает депутат.

"Я уверен, мы станем свидетелями новых технических решений, которые не на 10 процентов, а в разы повысят эффективность систем РЭБ", — подчеркнул Гутенев, отметив, что стелс-технология будет играть все меньшую роль из-за расширения диапазона сканирования воздушного пространства, что позволит обнаруживать малоразмерные и малозаметные цели на большом удалении.

Депутат также добавил, что сверхманевренность уйдет на второй план. "Маневренность вряд ли следует совершенствовать: и так отклоняемый вектор двигателей позволяет достигать сверхманевренности. Непринципиальным будет наращивание крейсерской скорости, она будет незначительно превышать скорость звука", — сказал Гутенев. Однако на форсажных режимах, по его мнению, скорость приблизится к гиперзвуку, что позволит стремительно преодолевать рубежи обороны.

"Внедрение аддитивных технологий и композиционных материалов позволит сделать самолет более эффективным за счет лучших ремонтопригодности и дальнейших модернизаций", — считает Гутенев. Речь идет о том, что, в частности, по мере возникновения идей и их научно-технической реализации будет производиться плавная модернизация, когда характеристики существенно растут каждые четыре года без изменений планера, в отличие от машин поколения 4+ и 4++.

На данный момент не существует истребителей шестого поколения. Среди истребителей пятого поколения принято на вооружение всего три: американские F-22 Raptor (2005), F-35A/B (2015) и китайский J-20 (2017). F-35C (США), Су-57 (Россия), J-31 (Китай), X-2 (ATD-X) (Япония) находятся лишь на стадии летных испытаний.
07.07.2018
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