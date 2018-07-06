Авиация Балтийского флота примет участие в главном параде в День ВМФ



Подводная лодка ВМФ РФ.

Источник: © Главный штаб ВМФ России Подводная лодка ВМФ РФ.Источник: © Главный штаб ВМФ России

КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Пять новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и противолодочный вертолет Ка-27 авиационной базы морской авиации Балтийского флота примут участие в главном военно-морском параде 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В настоящее время два многоцелевых истребителя уже совершили перелет на один из аэродромов в Ленинградской области. В ближайшее время с аэродрома Черняховск в Калининградской области запланирован вылет еще трех Су-30СМ. Вертолет Ка-27ПЛ прибудет в Санкт-Петербург на корвете "Сообразительный", который в настоящее время совершает переход в Кронштадт вместе с другими кораблями в составе отряда", - сообщил Мартов.

Он отметил, что 29 июля корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота, авиация Балтфлота примут участие в главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В среду отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого малые ракетные корабли "Серпухов", "Ливень", "Гейзер" и ракетный катер "Чувашия", покинул главную военно-морской базу в Балтийске и взял курс на Санкт-Петербург для участия в параде.