Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
|
|
Су-57 проявил себя хорошо, но массово закупаться не будет.
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
Массовое производство новейшего истребителя Су-57 "не надо форсировать". Об этом заговорили сначала новый куратор оборонного комплекса, а затем и глава профильной комиссии Госдумы. А ведь на эту машину пятого поколения еще несколько лет назад возлагались очень серьезные надежды – которые, похоже, проект вовсе не оправдал. Что же пошло не так?
В эпоху стремительного развития технологий истребитель пятого поколения Су-57 быстро устареет, поэтому нужно сосредоточиться на разработке самолета нового, шестого, поколения. Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций "оборонки" Владимир Гутенев. "Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС. Зато у машины прекрасный экспортный потенциал, многие страны захотели бы ее приобрести", – сказал Гутенев агентству "Интерфакс".
Оставим на совести депутата заявление о "прекрасном экспортном потенциале" – иностранцы всегда покупают только те машины, которые предпочитает использовать сама Российская армия. Одно утверждение депутата противоречит другому – если Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС, на его экспортном потенциале смело можно поставить крест. Самое важное другое – почему депутат подтверждает, что ВВС России, по сути, отказываются от самолета, на который возлагались такие надежды и в разработку которого вложены столь гигантские средства?
Такое резкое суждение нельзя считать мнением отдельно взятого депутата, пусть и из профильной комиссии. Гутенев подчеркнул: он солидарен с мнением нового куратора "оборонки", вице-премьера Юрия Борисова, в недавнем прошлом замминистра обороны. Форсировать массовое производство Су-57 нет смысла, сказал Борисов в понедельник в эфире канала "Россия 24".
Вице-премьер отдал должное качествам этого истребителя: Су-57 "проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности". Но при этом Борисов заметил: сегодня одним из лучших самолетов в мире считается представитель предыдущего поколения "4+" – Су-35. Видимо, Су-35 – вполне эффективный и одновременно не столь дорогой вариант.
Аналогичный аргумент привел и депутат Гутенев. ВКС уже имеют на вооружении одни из лучших в мире истребителей Су-35С, заявил он. По мнению Гутенева, эти машины поколения "4+" по боевым качествам превосходят не только основные американские аналоги – F-15 и F-16. В некоторой степени Су-35 не уступают F-35 и F-22 – самолетам пятого поколения, считает депутат.
Такие выводы контрастируют с многообещающими планами, о которых заявлялось в начале работы над Т-50 (таким был заводской индекс нынешнего Су-57). Разработка этого истребителя пятого поколения в рамках проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) началась еще в 2001–2002 годах. Планировалось, что истребитель пятого поколения, находящийся на острие военно-технической мысли (технологии "стелс", продвинутая авионика, мощные радары), должен стать противовесом F-22 и F-35.
Вложения в проект были более чем внушительными. Через девять лет после начала работ, в 2010 году, президент Владимир Путин констатировал: только на первом этапе создания самолета было затрачено около 30 млрд рублей. Столько же, по оценке главы государства, требовалось для завершения работ.
Тогда же, в 2010-м, был совершен первый полет. В Минобороны планировали, что в конце 2016 года начнется серийное производство новых самолетов. Только с 2016-го по нынешний год ВВС должны были получать по восемь Т-50 ежегодно. Госпрограмма вооружений до 2020 года подразумевала закупку 52 машин. Планировалось сформировать два полка.
Но, как говорится, "что-то пошло не так". По прошествии 17 лет с начала работы вице-премьер Борисов констатировал: испытания Су-57 "идут согласно плану" (то есть до выхода в серию еще далеко), и в 2018 году в ВКС должны быть приняты всего две опытные машины. Опытные, а вовсе не серийные.
Отклонение от заданного курса можно было заметить еще в 2015 году. Тот же Юрий Борисов, тогда в ранге замглавы Минобороны, сообщал: ведомство Сергея Шойгу оставляет за собой право пересмотреть количество закупаемых машин. "Законтрактовано" было всего 12 самолетов Т-50. С другой стороны, в прошлом году Минобороны заказало уже под сотню Су-35С и более 100 Су-30СМ.
Эксперты считают, что причиной падения интереса к Су-57 стала "межвидовая" конкуренция.
Во-первых, по своим характеристикам Су-35 почти не уступает Су-57. Во-вторых, на ныне существующих образцах новейшего Су-57 стоят устаревшие двигатели – аналогичные тем, что используются на действующих в ВВС машинах марки "Су". Модернизация этого "движка" заняла 14 лет, и только в апреле были завершены государственные стендовые испытания. В мае сообщалось: "летающая лаборатория Т-50-2" (прототип Су-57) продолжает летные испытания с двигателем второго этапа. А ведь этот двигатель, именуемый "изделием 30", как ожидалось, уже давно должен быть в деле.
Сказывается специфика, проявившаяся еще в советские времена – новейшие самолеты появляются раньше, чем разработаны и испытаны необходимые им двигатели (и это понятно, учитывая сложность изготовления этого важнейшего элемента самолета).
В-третьих, вопрос стоимости. Цена одной единицы Су-57 – около 50 млн долларов, или 3,16 млрд рублей. Для сравнения, в 2014 году тогдашний главком ВВС Виктор Бондарев сетовал на дороговизну Су-30, Су-35 и Су-34, поступающих в армию: "Более 1 млрд рублей каждый самолет стоит!" Напомним, что в начале 1970-х чрезмерная стоимость "похоронила" проект перспективного бомбардировщика-ракетоносца Су-100. И не его одного.
Нынешний интерес, проявленный военным ведомством к Су-35, вполне оправдан. "Истребитель зарекомендовал себя как отличный аппарат с хорошими показателями по дальности полета. Важно, что он может использоваться как многоцелевой самолет, как фронтовой бомбардировщик, даже как самолет сопровождения с хорошим радиусом действия – с теми "движками", которые на нем стоят. И я думаю, что это не последний двигатель, они и дальше будут разрабатываться в плане увеличения дальности его полета", – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. Такому самолету "класса 4++" не хватает одного плюса до полной невидимости для радаров, отмечает эксперт.
Что же касается Су-57, то, как полагает Красноперов, это
"скажем так, более дорогая игрушка".
"То, что характеристики Су-57 очень похожи на Су-35, особенно по двигателю – понятно, но ведутся разработки нового двигателя, и он появится. Это все приходит не сразу и, естественно, требует затрат", – подчеркивает летчик. Пока же "для того, чтобы оставить обороноспособность нашей страны на необходимом уровне, надо закупать те самолеты, которые есть и которые надежны – это касается прежде всего Су-35", – подчеркивает Красноперов. Добавим, что при этом возникает вопрос – почему ставка на Су-35 не была сделана раньше?
Эксперт также напоминает, что "у американцев самолеты серии F потерпели несколько катастроф и в целом у них много отказов. То есть проект сыроват". Напомним, что истребитель F-35, новейший и крайне дорогостоящий (Lockheed Martin преподнес как достижение снижение его стоимости со 100 млн до 85 млн долларов за штуку), подвергался жесткой критике. В частности, много говорилось о его проблемах с катапультированием, которые, судя по всему, пока не решены.
Критики высказывают мнение, что высокотехнологичные, но дорогостоящие истребители пятого поколения что отечественного, что американского производства представляют собой своего рода "тупиковую ветвь" эволюции боевых самолетов. Нельзя сказать, что Минобороны прямо подтверждает такое мнение. Но обратим внимание на упомянутое в начале высказывание депутата Гутенева. Он, кроме всего прочего, заявил, что следует начать работать над боевым самолетом следующего поколения, который стал бы переходным звеном между пилотируемой и беспилотной авиацией.
И это значит, что массовый выпуск Су-57 мы не увидим, скорее всего, никогда.
Михаил Мошкин
|
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.05.2013 Лидеры прежние
11.08.2010 Современное состояние и перспективы российских истребителей – Jane's Defense Weekly
20.02.2018 "Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
06.06.2017 Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
14.10.2013 Поколение "5 минус"
22.06.2012 В 2011 году ОАО «Компания «Сухой» получило максимальную выручку с момента образования общества
10.04.2012 Лучший во всем
28.09.2011 Против одних – сверхизбыточно, против других – абсолютно недостаточно
|
Терентий_410
116
|
№1
09.07.2018 10:05
В-третьих, вопрос стоимости. Цена одной единицы Су-57 – около 50 млн долларов, или 3,16 млрд рублей
-----------------------------------------------
Первые микропроцессоры стоили сотни долларов.
После запуска в серию цена упала до нескольких
долларов.
На ЧМ по футболу потрачено 680 миллиардов
рублей:
https://svpressa.ru/sport/article/204783/
|
+3Сообщить модератору
|
Враг
8529
|
№2
09.07.2018 11:05
Индийцы не стали вкладывать деньги, своих денег не хватает и решили таким вот образом, после столько лет и вложенных миллиардов заявить, что Су-57 просто дорогая игрушка, которая практически ничем не лучше, чем Су-35? Мощно!
Цитата
Цена одной единицы Су-57 – около 50 млн долларов, или 3,16 млрд рублей.Откуда эти цифры? Если они такие дешёвые, то нафиг нужны Су-35 и даже ещё более дешёвый Су-30? Погосян говорил, что ПАК ФА будет стоить под сотню тысяч за штук, т.е. раза в два дороже, а тут затянулось всё, наверняка произошло удорожание и всего-то 50 мегабаксов. Фантастика!
Цитата
Нынешний интерес, проявленный военным ведомством к Су-35, вполне оправдан. "Истребитель зарекомендовал себя как отличный аппарат с хорошими показателями по дальности полета. Важно, что он может использоваться как многоцелевой самолет, как фронтовой бомбардировщик, даже как самолет сопровождения с хорошим радиусом действия – с теми "движками", которые на нем стоят. И я думаю, что это не последний двигатель, они и дальше будут разрабатываться в плане увеличения дальности его полета", – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. Такому самолету "класса 4++" не хватает одного плюса до полной невидимости для радаров, отмечает эксперт.Ну если бы Су-35 сделать как F-15 Silent Eagle - спрятать оружие в корпус, ПФАР заменить на АФАР, а ещё установить движки второго этапа от Су-57, то может и можно было бы говорить про ещё один плюс.
Цитата
высокотехнологичные, но дорогостоящие истребители пятого поколения что отечественного, что американского производства представляют собой своего рода "тупиковую ветвь" эволюции боевых самолетов.Ага, прям как в басне И.А. Крылова "Лиса и виноград". Ну нет денег, ну возникли и какие-то чисто технические сложности, задержки, что-то решить толком никак не получается, но зачем так нагло врать?
Цитата
Эксперт также напоминает, что "у американцев самолеты серии F потерпели несколько катастроф и в целом у них много отказов.О чём это эксперт? Много упало вообще всех F, включая старые поколения? А что, МиГ-и и Су-шки не падали? Да вполне приемлемый процент отказов был. Или про массовые падения только новейшего F-35? И где же они?
|
+2Сообщить модератору
|
BorSch
5496
|
№3
09.07.2018 12:16
Цитата, Терентий_410 сообщ. №1
На ЧМ по футболу потрачено 680 миллиардовПравительство России оценило положительный экономический эффект от чемпионата мира по футболу в 867 миллиардов рублей.
В ходе подготовки к чемпионату мира в России было реконструировано и модернизировано 20 железнодорожных вокзалов и станций, а протяженность построенных и отремонтированных дорог составила 178 километров. Пропускная способность аэропортов в городах, которые примут матчи турнира, выросла на десятки и даже сотни процентов.
Доля расходов на спортивную инфраструктуру в общих затратах на подготовку чемпионата мира составила 39%, на транспортную и прочую инфраструктуру — 44%.
По наиболее консервативным прогнозам, на турнир приедут 570 тысяч болельщиков. Иностранные болельщики принесут в ВВП страны более 120 миллиардов рублей.
Еще один позитивный экономический результат — рост занятости и трудовых доходов населения. Мероприятия по подготовке и проведению ЧМ-2018 позволили создать до 220 тысяч новых рабочих мест. Благодаря этому суммарные дополнительные доходы населения в 2013-2018 годах повысились на 414 миллиардов рублей.
Активизация строительства, малого бизнеса, создание новых рабочих мест привели к увеличению налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты на 150 миллиардов рублей.
Кроме того, заметно выросла экономика регионов-организаторов. Больше всего в плюсе Калининградская область, чей валовый региональный продукт в 2013-2018 годах прибавил 20%, и Мордовия — 16%.
Позитивный экономический эффект от чемпионата мира по футболу будет ощущаться долго. Только в ближайшие пять лет это принесет российской экономике дополнительные 150-210 миллиардов рублей.
И что?
|
+3Сообщить модератору
|
snc
651
|
№4
09.07.2018 13:53
ОМГ, сколько же дебилов среди высших чиновников в оборонке ((
Ситуация напоминает снятие с производства ЗИС-2 перед войной.
|
0Сообщить модератору
|
Терентий_410
116
|
№5
09.07.2018 14:18
Правительство России оценило положительный экономический эффект от чемпионата мира по футболу в 867 миллиардов рублей.
---------------------------------------------------------------------
"...И почти что новые
(с точки зренья старшины)
сапоги кирзовые..."
P.S. Тогда пускай правительство везде начнет
строить стадионы и не будет повышать
пенсионную планку под шумок ЧМ-2018.
|
0Сообщить модератору
|
ash
4131
|
№6
09.07.2018 15:14
Цитата, snc сообщ. №4
сколько же дебилов среди высших чиновников в оборонкеКаждый "дебил" может выссказывать своё мнение. Плюрализм однако...
Борисов:
Цитата, q
Форсировать массовое производство Су-57 нет смысла, сказал Борисов в понедельник в эфире канала "Россия 24".Г-н Мошкин:
Цитата, q
сли Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКСНеужели никто из комментирующих разницу не ощущает?
Вслед за журналюгами...
|
0Сообщить модератору
|
штурм
3950
|
№7
09.07.2018 15:37
50 млн. зелёных это скорее внутренняя цена Су-57 для ВКС и партнёров ОДКБ
Если сразу не задирать тройную цену под 150 млн. долл, а предложить Индусам 100 Су-57 по 100 млн. долл, то одним контрактом удастся отбить все затраты на разработку и освоение производства ПАК ФА.
На подходе Иран, Египет, Алжир, Вьетнам и ряд других покупателей с пакетом заказов в 100-150 ед.
При гарантированном иностранном заказе в 200-250 машин и себе 100-120 ед нужно прикупить, т.к нет смысла закупать Су-35 при налаженном производстве более продвинутого Су-57.
|
+1Сообщить модератору