На Украине из-за разрыва миномета погибли военные



​Миномёт «Молот» ukroboronprom.com.ua.

Источник: ukroboronprom.com.ua ​Миномёт «Молот» ukroboronprom.com.ua.Источник: ukroboronprom.com.ua

В Ровенской области Украины во время занятий по боевой подготовке погибли военные. Как сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев, инцидент произошел около 6 утра.

"Инцидент произошел около 6 утра во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на одном из полигонов Ровенской области, во время проведения стрельб погибли трое военнослужащих и 9 получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

По предварительным данным, произошел разрыв миномета. "Решением командующего сухопутных войск ВСУ эти бригадные тактические учения приостановлены, назначено служебное расследование", - добавил Арефьев.

Об инциденте сообщила и пресс-служба оперативного командования "Запад". "Во время проведения занятий по боевой подготовке на Ровенском общевойсковом полигоне в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в сообщении. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.