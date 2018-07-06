На Украине из-за разрыва миномета погибли военные
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Миномёт «Молот» ukroboronprom.com.ua.
Источник: ukroboronprom.com.ua
В Ровенской области Украины во время занятий по боевой подготовке погибли военные. Как сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев, инцидент произошел около 6 утра.
"Инцидент произошел около 6 утра во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на одном из полигонов Ровенской области, во время проведения стрельб погибли трое военнослужащих и 9 получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.
По предварительным данным, произошел разрыв миномета. "Решением командующего сухопутных войск ВСУ эти бригадные тактические учения приостановлены, назначено служебное расследование", - добавил Арефьев.
Об инциденте сообщила и пресс-служба оперативного командования "Запад". "Во время проведения занятий по боевой подготовке на Ровенском общевойсковом полигоне в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в сообщении. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
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06.07.2018
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