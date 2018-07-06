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Группу наноспутников, модифицированных курскими учеными, запустят в космос в августе

09.07.2018 ТАСС 612 0
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ТНС-0 №2
Модульная унифицированная наноспутниковая платформа ТНС-0 №2.
Источник: http://spacecorp.ru/

Выход космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева в открытый космос запланирован на 8 августа

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в августе запустят с МКС в открытый космос вторую группу наноспутников "Танюша-ЮЗГУ", модифицированных курскими учеными. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе курского Юго-западного университета.

"В августе этого года с Международной космической станции планируется запуск второй серии интеллектуальной группировки малых космических аппаратов "Танюша-ЮЗГУ". Помогать космонавту Олегу Артемьеву в реальном запуске будет Сергей Прокопьев", - сказали в пресс-службе ЮЗГУ.

Выход космонавтов в открытый космос запланирован на 8 августа.

Вторая группа спутников не отличается по своей функциональности от первой, однако претерпела ряд модификаций, в том числе обновление операционной системы. "Была перенесена ручка, за которую космонавт держит аппарат во время его отталкивания. Таким образом, запуск малых космических аппаратов должен стать более плавным", - добавили в вузе.

Кроме того, усовершенствованные наноспутники обладают пассивной системой стабилизации, которая позволит корректировать их работу во время движения в невесомости.

"Танюша-ЮЗГУ" №1 и №2, выведенные в открытый космос в середине августа прошлого года для работы на внешней поверхности МКС, разработаны коллективом курского вуза совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли. После запуска экипажем МКС в автономный полет наноспутники продолжают передавать на Землю телеметрию, проводят обмен данными между собой, съемку земной поверхности и передают информацию о расположении по отношению другу к другу. Реализацию проекта курирует Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева.
06.07.2018
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