Впервые обломки метеорита подняли со дна океана



Кусок Челябинского метеорита.

Источник: © Chip Somodevilla/Getty Images Кусок Челябинского метеорита.Источник: © Chip Somodevilla/Getty Images

Судно "Наутилус" с помощью автономных аппаратов исследовало 1 кв. км дна

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Первую успешную операцию по поиску обломков метеорита на дне океана провели американские специалисты. Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, метеорит вошел в атмосферу 7 марта и упал в Тихий океан примерно в 25 километрах от побережья штата Вашингтон.

По оценкам эксперта из Центра изучения космических обломков при Центре управления полетами имени Линдона Джонсона Марка Фрайса, масса метеорита составляла 2 тыс. кг, а самый крупный из обломков, вероятно, достигший поверхности океана, мог иметь диаметр 12 сантиметров и массу около 4,4 кг. 2 июля исследовательское судно "Наутилус" вышло в район падения метеорита и после обследования 1 кв. км океанского дня с помощью автономных аппаратов "Геркулес" и "Аргус" был осуществлен забор образцов донных осадков. В лаборатории выяснилось, что в одной из проб оказались два небольших фрагмента метеорита. Не исключено, что микроскопические обломки удастся обнаружить и в других пробах.

"Эти фрагменты размером от 2 до 3 мм сильно оплавлены и, вероятно, они представляют собой часть внешней поверхности метеорита", - отметил Марк Фрайс. Дальнейший анализ позволит определить, к какому типу относился метеорит, упавший в Тихий океан. По его словам, ранее ученые никогда не осуществляли целенаправленные поиски метеоритов на океанском дне, и нынешняя экспедиция стала первой в своем роде.