Сергей Рязанский покидает отряд космонавтов



Сергей Рязанский.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Сергей Рязанский.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В пресс-службе ЦПК сообщается, что это связано с его переходом на другую работу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила, что Сергей Рязанский уходит из отряда космонавтов. Это связано с переходом на другую работу - с 2015 года он совмещал работу в отряде космонавтов с руководством Российским движением школьников, сообщили в пресс-службе ЦПК.

Ранее об уходе космонавта из отряда сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"16 июля 2018 года будет прекращен трудовой договор ЦПК с инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса группы инструкторов-космонавтов отряда космонавтов Сергеем Рязанским. Данное решение принято в связи с переходом Сергея Николаевича на другую работу", - сказали в пресс-службе.

В Центре напомнили, что с 2015 года космонавт совмещал свою деятельность в отряде с руководством общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией "Российское движение школьников" (РДШ). "Высокий уровень профессионализма, ответственность и трудолюбие позволили Герою России, летчику-космонавту РФ Рязанскому подготовиться и блестяще выполнить с 28 июля по 14 декабря 2017 года свой второй космический полет в качестве командира корабля "Союз-05", бортинженера МКС-52/53 и одновременно быть лидером РДШ", - отметили в ЦПК.

По возвращении из экспедиции и после прохождения полного курса реабилитации Рязанский принял решение завершить карьеру космонавта, чтобы полноценно применить свой организаторский опыт на посту председателя Российского движения школьников. "Я благодарен Центру подготовки космонавтов за совместную работу, доверие и возможность реализовывать масштабные проекты", - приводит его слова пресс-служба.

"В отряде космонавтов уверены, что Рязанский сможет с полной самоотдачей сплотить и вывести на новый уровень возглавляемую им общественную организацию и быть полезным в области развития лидерского потенциала. При этом не исключается возможность возвращения космонавта в ЦПК для возобновления подготовки по новым космическим программам", - заключили в пресс-службе.

Дальнейшие планы

После объявления о своем уходе из отряда космонавтов, Сергей Рязанский рассказал корреспонденту ТАСС, что планирует написать три книги о космосе и космическом лидерстве, а также будет заниматься общественной работой со школьниками.

"Работаю сейчас еще над тремя книгами. Они разные - одна из них больше текстовая и мало картинок, вторая - это, наверное, улучшенная "Удивительная земля". Там будут улучшенные фотографии уже со второго полета, совсем другой взгляд был, изменилась техника за это время, и взгляд изменился, и фотографии поэтому получились уже совершенно другие", - рассказал он.

Третья книга, по словам космонавта, будет посвящена космическому лидерству. Выступая перед представителями бизнеса из совершенно разных сфер, Рязанский, по его собственному признанию, выявил множество параллелей между проблемами, с которыми сталкиваются бизнесмены на Земле, и теми, с которыми приходится разбираться командиру во время космического полета. "Космос не только там наверху, он еще и здесь, на Земле. Работа в команде, часто бывает команда, которую не ты выбираешь сам себе, это работа в стрессовых условиях, умение работать с эмоциональным интеллектом, чувствовать свою команду, выстраивать отношения и решать конфликты, которые возникают в любой команде - эти практические навыки командира экипажа востребованы и здесь. Это еще одно направление, которое мне интересно", - пояснил космонавт.

Скучать он, по собственному признанию, больше всего будет даже не по полетам, а по атмосфере подготовки к ним. Рязанский также считает, что за всю космическую карьеру успел сделать все, что хотел. "Получились очень интересные два полета, насыщенные, наполненные научной программой, с потрясающе интересными научными экспериментами и техническими экспериментами, четыре выхода в открытый космос, и выходы в общем непростые, и каждый выход у нас получился какой-то особенный. Еще так получилось, что я оказался первым борт-инженером без технического или инженерного образования образования, в итоге - первым ученым в мире, который был назначен командиром космического корабля", - добавил он.