Бельгия приостановила продажу оружия Саудовской Аравии
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Евросоюз.
Источник: © Sean Gallup/Getty Images
ЦАМТО, 6 июля. Высший административный суд Бельгии приостановил действие восьми лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, сославшись на нарушения прав человека в королевстве.
Как сообщает PressTV.com, суд заявил, что власти бельгийского франкоговорящего региона Валлонии не провели до момента выдачи разрешений на экспорт ВиВТ оценку ситуации в области соблюдения прав человека в Саудовской Аравии, из-за чего теперь потребовалось вмешательство судебных властей.
Как отмечается, решение суда отрицательно скажется на запланированных продажах вооружений королевству одной из ведущих бельгийских компаний FN Herstal.
Компания специализируется на производстве стрелкового оружия, начиная от пистолетов и заканчивая крупнокалиберными пулеметами.
В прошлом году королевство закупило у компании продукции на 153 млн. евро (179 млн. долл.). Двумя годами ранее объем закупок превысил 575 млн. евро (672 млн. долл.) – 65% экспорта оружия всей Валлонии.
В сентябре прошлого года Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский союз ввести эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию из-за обвинений руководства этой страны в нарушениях прав человека.
В январе Германия прекратила выдачу лицензий на продажу оружия Саудовской Аравии из-за участия ее вооруженных сил в конфликте в Йемене.
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06.07.2018
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