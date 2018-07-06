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Путин призвал выработать новые решения по предотвращению киберпреступлений

09.07.2018 РИА Новости 706 0
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Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Для пресечения преступлений в цифровом пространстве нужно выработать новые комплексные решения, повышающие эффективность реагирования оперативных служб на киберугрозы, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на Международном конгрессе по кибербезопасности.

"Предстоит выработать новые комплексные решения по предупреждению и пресечению правонарушений против граждан в цифровой среде. Такие решения должны повышать эффективность реагирования оперативных служб на подобные угрозы", - сказал Путин.

По словам главы государства, для этого нужно создать соответствующие правовые условия, обеспечить удобные формы взаимодействия граждан и государственных структур.
06.07.2018
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Кибербезопасность
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