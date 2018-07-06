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Самолеты Су-24 прибыли в Санкт-Петербург из Крыма для участия в параде

09.07.2018 ТАСС 408 0
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Бомбардировщик Су-24. Архивное фото
Бомбардировщик Су-24. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

После мероприятия фронтовые бомбардировщики вернутся на аэродром базирования

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Самолеты Су-24 Черноморского флота совершили перелет из Крыма в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Три самолета Су-24 из состава морского смешанного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота совершили перелет из Крыма в Санкт-Петербург. Фронтовые бомбардировщики... примут участие в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота", - говорится в сообщении.

После участия в параде самолеты вернутся на аэродром базирования в Крым и продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации Черноморского флота.

В Главном военно-морском параде примут участие больше 40 боевых кораблей и судов ВМФ РФ.
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Су-24
Проекты
Военные учения
ЧФ
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