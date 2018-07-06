Ракетное соединение Западного военного округа получит "Искандеры" в 2018 году



"Искандер-М".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС "Искандер-М".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Комплексы поступят на вооружение 448-й ракетной бригады

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ракетные комплексы "Искандер-М" поступят на вооружение 448-й ракетной бригады в Курске до конца 2018 года. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал-майор Андрей Иванаев.

"В ближайшем будущем новое качество получит наше ракетное соединение, которое по итогам комплексной проверки признано лучшим соединением 2017 года в армии. В конце 2018 года ракетчики получат на вооружение новый тип оперативно-тактических комплексов - "Искандер-М", - сообщил Иванаев.

448-й ракетная бригада в Курске входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Бригада осталась единственной в войсках, на вооружении которой стоят ракетные комплексы предыдущего поколения "Точка-У".

"Искандер-М" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения важнейших объектов в глубине обороны противника: командных пунктов, узлов связи, аэродромов, транспортных узлов и прочего. Дальность - до 500 км. Оснащается пятью типами аэробаллистических ракет, а также крылатой ракетой. Принят на вооружение в 2006 году.