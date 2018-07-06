Военных в Поволжье оснастили новым полевым госпиталем быстрого развертывания



Работа мобильного госпиталя. Архивное фото.

Источник: © фото предоставлено МЧС России Работа мобильного госпиталя. Архивное фото.Источник: © фото предоставлено МЧС России

Он позволит в полном объеме оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, улучшить и ускорить эвакуационные мероприятия тяжело раненных и больных

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Новейший полевой госпиталь быстрого развертывания с пропускной способностью 100 человек в сутки поступил на вооружение 2-й общевойсковой армии в Поволжье. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"По гособоронзаказу на вооружение 2-й армии в Поволжье поступил новейший полевой госпиталь быстрого развертывания, который способен пропускать до 100 человек в сутки. В комплект входят 27 пневмокаркасных модулей общей площадью более 400 кв. метров. В них размещены клиническая лаборатория, операционно-перевязочное, госпитальное, санитарно-эпидемиологическое отделения, стоматологический кабинет, аптека, склад, изоляторы, палатки для проживания личного состава и больных, столовые и продовольственные помещения", - сказали в пресс-службе.

Новый госпиталь позволит в полевых условиях создать военным врачам комфортные условия для работы, в полном объеме оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, улучшить и ускорить эвакуационные мероприятия тяжело раненных и больных. "Модули оснащены кондиционерами и электрическими отопителями, новейшими аппаратами для рентгена и ультразвукового исследования, приборами для анализа крови, газоанализатором для определения доз облучения и отравляющих веществ в воздухе", - уточнили в округе.