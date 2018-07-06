Военных в Поволжье оснастили новым полевым госпиталем быстрого развертывания
|
|
Работа мобильного госпиталя. Архивное фото.
Источник: © фото предоставлено МЧС России
Он позволит в полном объеме оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, улучшить и ускорить эвакуационные мероприятия тяжело раненных и больных
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Новейший полевой госпиталь быстрого развертывания с пропускной способностью 100 человек в сутки поступил на вооружение 2-й общевойсковой армии в Поволжье. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"По гособоронзаказу на вооружение 2-й армии в Поволжье поступил новейший полевой госпиталь быстрого развертывания, который способен пропускать до 100 человек в сутки. В комплект входят 27 пневмокаркасных модулей общей площадью более 400 кв. метров. В них размещены клиническая лаборатория, операционно-перевязочное, госпитальное, санитарно-эпидемиологическое отделения, стоматологический кабинет, аптека, склад, изоляторы, палатки для проживания личного состава и больных, столовые и продовольственные помещения", - сказали в пресс-службе.
Новый госпиталь позволит в полевых условиях создать военным врачам комфортные условия для работы, в полном объеме оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, улучшить и ускорить эвакуационные мероприятия тяжело раненных и больных. "Модули оснащены кондиционерами и электрическими отопителями, новейшими аппаратами для рентгена и ультразвукового исследования, приборами для анализа крови, газоанализатором для определения доз облучения и отравляющих веществ в воздухе", - уточнили в округе.
|
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
14.11.2017 Игорь Кирилов: "Войска постоянной готовности"
14.10.2009 Олег Сергеев: Оборонно-промышленный комплекс: локомотив или тормоз прогресса?
14.05.2009 Дмитрий Медведев подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
15.10.2007 В хвосте оружейного прогресса. Система управления российским ОПК не обеспечивает качество вооружений
09.07.2018 Вторая армия в Поволжье получила госпиталь быстрого развертывания
06.07.2018 Технополис "ЭРА", 12 научных рот и 2 научно-производственные роты пополнят более 400 новобранцев из 48 регионов России
06.06.2018 Госзаказ на диверсификацию