Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока
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Севший на камни у берега на полигоне Горностай в бухте Кетовая под Владивостоком большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" проекта 775, 06.07.2018.
Источник: Spinch / forums.airbase.ru
Корабль не получил повреждений и в ближайшее время вернется в пункт базирования
ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Ослябя" сел на мель под Владивостоком, повреждений нет, сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
"5 июля при отработке упражнения по подходу к береговой линии большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" допустил касание грунта кормовой частью корпуса в бухте Кетовая под Владивостоком", - сообщил Воскресенский.
Он уточнил, что корабль не получил повреждений. В ближайшее время "Ослябя" вернется в пункт базирования.
Большой десантный корабль "Ослябя" построен в Польше и спущен на воду в 1981 году. Это многопалубный плоскодонный десантный корабль, он предназначен для переброски войск, военной техники и высадки морского десанта на необорудованное побережье. Выгрузка техники и грузов может проходить как с кормы, так и со стороны носовой части. Сейчас корабль входит в состав 100-й бригады десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.
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06.07.2018
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Восход
14050
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№1
09.07.2018 03:21
Бывает. На Матуа вон, вообще 7 или 8 пробоин получил и вернулся:-)
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