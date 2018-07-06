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"Энергомаш" признал эффективность американских санкций

09.07.2018 Lenta.ru 697 0
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НПО "Энергомаш"
НПО "Энергомаш".
Источник: Алексей Филиппов/ТАСС

Предприятия ракетно-космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные последствия, вызванные отказом США от покупки ракетных двигателей РД-180 и РД-181, говорится в пояснительной записке к годовому отчету за 2017 год крупнейшего российского производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш".

В документе отмечается, что 12 декабря 2017 года Конгрессом США принят закон о полномочиях в сфере национальной обороны на 2018 финансовый год, вносящий важные изменения в порядок государственных закупок Минобороны США.

"В 1603 разделе рассматриваемого закона отдельно указано, что к странам, подпадающим под рассматриваемый запрет, относится и Россия. Ограничения не будут применяться к запускам, осуществляемым до 31 декабря 2022 года. Однако с учетом сроков производства ракет-носителей, негативные последствия российские предприятия начнут испытывать уже в 2020 году", — отмечается в записке.

В 2018 году НПО, говорится в документе, предстоит выполнить контрактные обязательства в объеме 20,6 миллиарда рублей. Более чем на 4 миллиарда рублей будут реализованы инвестиционные программы и будет продолжена реализация программы по сокращению издержек и повышению эффективности. В 2018 году предприятие планирует поставить заказчикам силовые агрегаты трех типов — 11 двигателей РД-180, два РД-191 и шесть двигателей РД-181. Предусмотрено проведение 28 испытаний.

В документе отмечается, что "Энергомаш "является "экспортером высокотехнологичной и наукоемкой продукции со значительной частью выручки, номинированной в долларах США, и основной частью затрат, номинированных в рублях".

В январе 2018 года гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов признал сильную финансовую зависимость от американских заказов.

Жидкостные ракетные двигатели РД-180 и РД-181 разработаны и производятся в интересах американских заказчиков российским "Энергомашем". Первый силовой агрегат устанавливается на ракету Atlas 5, второй — на носитель Antares.
06.07.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
РД-180
РД-191
Компании
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
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