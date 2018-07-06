Войти

"Армата" в 2018 году получит новейшую оптическую систему

09.07.2018 ЦАМТО 648 0
0
Понравилась новость?
 +1
Т-14 Армата
Танки Т-14 "Армата".
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 6 июля. Перспективный российский танк "Армата" в 2018 году получит новейшую оптико-электронную систему, которая позволит экипажу бронемашины обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данных комплексов – холдинга "Швабе" Сергей Попов.

"Мы разрабатываем перспективные комплексы для бронетанковой техники, в частности для танка "Армата". Они работают по несколько иному принципу, чем их предшественники – позволяют одновременно и командиру и наводчику не только вести наблюдение за целью, но и обнаруживать их, идентифицировать и сопровождать. Разработки и исследования по этому проекту практически завершены и в этом году мы перейдем к серийному производству", – сказал он.

С.Попов подчеркнул, что данный комплекс будет работать на элементной базе исключительно российского производства, передает "РИА Новости".
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Швабе ОАО
  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 18:17
  • 1
Китайский подводный рекордсмен
  • 09.07 18:12
  • 137
"Кинжальный" огонь
  • 09.07 17:58
  • 28
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 09.07 17:35
  • 121
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 09.07 17:05
  • 32
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 09.07 16:59
  • 40
Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
  • 09.07 16:29
  • 24
Италия освоила производство F-35B
  • 09.07 16:23
  • 20
"Буревестник" с дальним прицелом
  • 09.07 15:50
  • 11
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 09.07 15:43
  • 7376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.07 15:42
  • 1
СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35
  • 09.07 15:37
  • 7
Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
  • 09.07 15:36
  • 26
Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"
  • 09.07 15:20
  • 3
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии переоделись в уникальную облегченную летнюю форму одежды
  • 09.07 14:59
  • 1
Вторая армия в Поволжье получила госпиталь быстрого развертывания