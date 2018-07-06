"Армата" в 2018 году получит новейшую оптическую систему



Танки Т-14 "Армата".

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Танки Т-14 "Армата".Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 6 июля. Перспективный российский танк "Армата" в 2018 году получит новейшую оптико-электронную систему, которая позволит экипажу бронемашины обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данных комплексов – холдинга "Швабе" Сергей Попов.

"Мы разрабатываем перспективные комплексы для бронетанковой техники, в частности для танка "Армата". Они работают по несколько иному принципу, чем их предшественники – позволяют одновременно и командиру и наводчику не только вести наблюдение за целью, но и обнаруживать их, идентифицировать и сопровождать. Разработки и исследования по этому проекту практически завершены и в этом году мы перейдем к серийному производству", – сказал он.

С.Попов подчеркнул, что данный комплекс будет работать на элементной базе исключительно российского производства, передает "РИА Новости".