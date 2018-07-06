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Республика Корея намерена предложить Индии УТС KT-1 "Вунгби"

09.07.2018 ЦАМТО 270 0
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УТС KT-1
Учебно-тренировочный самолет Korea Aerospace Industries (KAI) KT-1 для оснащения ВВС Перу, собранный перуанской компанией Seman.
Источник: flightglobal.com

ЦАМТО, 6 июля. Как ожидается, Республика Корея и Индия проведут переговоры о возможном приобретении учебно-тренировочных самолетов KT-1 "Вунгби" в ходе визита 9 июля в Нью-Дели президента РК Мун Чжэ Ина.

Как напоминает Financial Express, KT-1 компании Korean Aerospace Industries (KAI) был включен в короткий список претендентов в тендере на поставку учебно-тренировочных самолетов Военно-воздушным силам Индии в 2011 году. В итоге победу в тендере одержала компания Pilatus, после чего была приобретена одна партия швейцарских УТС PC-7 Mk.2. После этого было принято решение отказаться от их дальнейшей закупки в связи с коррупционным скандалом.

Таким образом, вопрос закупки южнокорейских самолетов будет возобновлен на уровне делегаций высокого уровня. Также в повестку дня предстоящих переговоров включены вопросы, касающиеся проектов морского судостроения и портовой инфраструктуры в Индии.
06.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Швейцария
Южная Корея
Продукция
KT-1
PC-7
Компании
KAI
Pilatus Aircraft
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