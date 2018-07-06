ВМС Пакистана получат четыре корвета класса MILGEM



Корвет «Milgem».

Источник: www.trdefence.com Корвет «Milgem».Источник: www.trdefence.com

ЦАМТО, 6 июля. Как заявил 5 июля министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, Турция одержала победу в тендере на поставку четырех корветов для ВМС Пакистана, что является крупнейшей экспортной продажей в истории турецкого ОПК.

Как сообщает газета Daily Sabah, министр сделал данное заявление на пресс-конференции в ходе посещения Черногории.

Позднее, в тот же день, в г.Равалпинди в присутствии официальных лиц Турции и Пакистана состоялась официальная церемония подписания контракта на поставку кораблей. Точная стоимость продажи не раскрывается, однако, как заявлено, она составляет несколько миллиардов долларов.

На презентации, предшествовавшей церемонии подписания, была представлена подробная информация о четырех корветах и процедуре их продажи. Переговоры о поставке начались в 2015 году, а первый запрос на покупку был направлен в 2017 году. В мае 2017 года в ходе выставки IDEF-2017 пакистанская Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) подписала с турецкой STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S) письмо о намерениях в рамках реализации программы строительства четырех корветов класса "Ада" (MILGEM) для ВМС Пакистана. Согласно окончательному соглашению, первые два корабля будут построены в Стамбуле, еще два – на предприятии в Карачи. Первый корабль будет построен за 54 месяца, остальные корабли будут поставлены заказчику через 60, 66 и 72 месяца после подписания контракта. Соглашение также предусматривает обмен технологической информацией и подготовку инженерного состава.

В настоящее время в составе ВМС Турции имеется четыре корабля класса "Ада". Как ожидается, в боевой состав ВМС Пакистана первая пара корветов войдет в 2023 году, вторая – в 2024 году.

Корвет класса "Ада" (MILGEM) представляет собой созданный с использованием технологий малозаметности корабль длиной 99,56 м, максимальной шириной 14,42 м и водоизмещением около 2032 т. Силовая установка CODAG состоит из одной газовой турбины General Electric LM2500 мощностью 23 МВт и двух 16-цилиндровых дизельных двигателей серии MTU 16V 595 TE90 мощностью по 4320 кВт. Максимальная скорость – 29 узлов, автономность – 15 суток, дальность плавания – 3500 морских миль на крейсерской скорости 15 узлов, экипаж – 93 человека.

Вооружение корабля могут составить 76/62-мм пушка "Супер Рапид" компании OTO Melara, ПУ Mk.49 GMLS с 21 ЗУР RIM-116B, 8 противокорабельных ракет "Гарпун" в двух счетверенных ПУ, четыре двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk-46. Корвет может нести вертолет 10-тонного класса (S-70B).

Турция и Пакистан уже продолжительное время сотрудничают в сфере обороны, передачи технологий и поставок вооружений. Ранее, в июне 2016 года, турецкая компания Defense Technologies and Engineering (STM) выиграла тендер на проведение модернизации подводных лодок класса "Агоста-90B" ("Халид") ВМС Пакистана, опередив французскую DCNS. STM также спроектировала 158-метровый танкер-заправщик, построенный государственной компанией Karachi Shipyard & Engineering Works Limited (KSEW) и переданный флоту в 2018 году. В мае этого года Анкара и Исламабад подписали соглашение о поставке ВС Пакистана 30 ударных вертолетов T-129 ATAK турецкого производства.