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В ближайшее время Минобороны закупит комплексы БПЛА новейшей разработки

09.07.2018 ЦАМТО 420 0
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БПЛА «Застава»
Военнослужащий Восточного военного округа (ВВО) с БПЛА «Застава».
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 6 июля. В ближайшее время Минобороны закупит комплексы БПЛА новейшей разработки, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник Управления (строительства и развития системы применения БЛА) Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

По его словам, "в рамках выполнения Госпрограммы вооружения завершается разработка перспективных комплексов с многоцелевыми БПЛА большой дальности и продолжительности полета, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги".

А.Новиков отметил, что на текущий момент "в Вооруженных Силах сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск видов и родов войск Вооруженных Сил. На их оснащении находятся более 1900 беспилотников. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации".

В интервью "Красной звезде" А.Новиков подчеркнул, что "проведенные с начала 2013 года мероприятия по строительству беспилотной авиации позволили повысить возможности войск, прежде всего по ведению воздушной разведки. Значительно возросло и качество боевой учебы. В настоящее время БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения самых различных задач".

А.Новиков отметил, что "с первых дней операции по ликвидации международного терроризма на территории Сирийской Арабской Республики выполнено более 23 тыс. вылетов беспилотников с общим налетом более 140 тыс. ч. С их использованием обеспечен непрерывный круглосуточный контроль за наземной обстановкой практически на всей территории Сирии".

"Применение беспилотной авиации обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения. БПЛА также эффективно применяются в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", – добавил А.Новиков.
06.07.2018
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