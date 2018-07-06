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Экипажи армейской авиации ЮВО успешно выполнили первый контрольный облет новейших вертолетов Ми-28УБ

09.07.2018 ЦАМТО 296 0
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Ми-28УБ
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ.
Источник: russianhelicopters.aero

ЦАМТО, 6 июля. Вертолетчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) успешно завершили первый контрольный облет новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ на одном из аэродромов в Краснодарском крае.

Перед началом контрольных полетов с летчиками были проведены подготовительные теоретические занятия, они сдали зачеты по знанию требований безопасности и управлению военной авиационной техникой в различных условиях.

В ходе облета экипажи отработали взлеты, посадки и полеты на высотах до 1000 м, проверили пилотажные и маневренные характеристики техники на различных скоростях, а также работу систем и механизмов вертолетов при нагрузках и перегрузках.

На следующем этапе подготовки экипажи новейших вертолетов приступят к выполнению учебных огневых задач на полигонах боевой подготовки на Кубани, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
06.07.2018
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