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Северный флот приступил ко второму этапу комплексной экспедиции на Новую Землю

09.07.2018 ЦАМТО 288 0
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СБ-523
Спасательный буксир СБ-523.
Источник: forums.airbase.ru

ЦАМТО, 6 июля. С выходом 5 июля из Североморска спасательного буксира СБ-523 стартовал второй этап комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля.

На борту спасательного буксира находится очередной экспедиционный отряд, основу которого составляют представители соединения спасательных судов Северного флота.

В отличие от первого этапа экспедиции, в ходе которого основные события разворачивались на просторах Южного острова Новой Земли, сейчас морякам-североморцам предстоит исследовать архипелаг в основном с моря.

В течение месяца планируется реконструировать часть маршрута известного полярного исследователя Владимира Русанова, который в 1911 году на яхте "Полярная" обошел Южный остров. По сути, будет проведен исторический эксперимент, ведь именно в июле и именно в этих местах 107 лет назад великий полярный исследователь совершил свою предпоследнюю экспедицию.

После нескольких дней перехода к архипелагу Новая Земля и приема на борт специалистов Центрального полигона Российской Федерации, спасательный буксир СБ-523 отправится к самой южной точке побережья Новой Земли.

Именно здесь спустя 185 лет после первой зимовки знаменитого первопроходца Новой Земли Петра Кузьмича Пахтусова на знаковом месте в губе Каменка штурманы Северного флота установят памятный знак своему предшественнику.

Здесь же будут обследованы места стоянок первых исследователей архипелага, военные объекты времен Великой Отечественной войны. Спасатели-североморцы отреставрируют стелу, установленную на месте лагеря Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН), которая спасала ледокольный пароход "Александр Сибиряков", севший на мель в бухте Каменка в 1937 году.

В дальнейшем уже в других заливах Южного острова специалистами Центрального полигона Российской Федерации в рамках данного этапа комплексной экспедиции будет проведен мониторинг экологической обстановки и выполнен ряд научных исследований с помощью перспективных образцов оборудования, сообщает пресс-служба Северного флота.
06.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
B-52
Проекты
СФ
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