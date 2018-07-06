В России завершается разработка многоцелевых дальних беспилотников



«Орлан-10» – самый массово закупаемый российским военным ведомством комплекс беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным можно предположить, что на настоящий момент серийно изготовлено уже более 1500 единиц БЛА данной модели. Производимый компанией ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ, Санкт-Петербург) БЛА взлетной массой до 18 кг и массой полезной нагрузки до 4 кг в оснащении различными элементами аппаратуры полезной нагрузки может применяться для решения широкого спектра задач, включая не только видовую разведку, но радиотехническую разведку, подавление каналов связи и.т.д. Кубинка, 25.05.2018.

Источник: Денис Федутинов «Орлан-10» – самый массово закупаемый российским военным ведомством комплекс беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным можно предположить, что на настоящий момент серийно изготовлено уже более 1500 единиц БЛА данной модели. Производимый компанией ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ, Санкт-Петербург) БЛА взлетной массой до 18 кг и массой полезной нагрузки до 4 кг в оснащении различными элементами аппаратуры полезной нагрузки может применяться для решения широкого спектра задач, включая не только видовую разведку, но радиотехническую разведку, подавление каналов связи и.т.д. Кубинка, 25.05.2018.Источник: Денис Федутинов

Начальник профильного управления Генштаба ВС РФ Александр Новиков сообщил также, что спектр задач, решаемых беспилотными летательными аппаратами в войсках, расширится в ближайшее время

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Разработка многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности завершается в России в рамках госпрограммы вооружения. Об этом сообщил в интервью, которое опубликовано в пятницу в "Красной Звезде", начальник профильного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

По его словам, спектр задач, решаемых беспилотниками в войсках, расширится в ближайшее время. "В рамках выполнения государственной программы вооружения завершается разработка перспективных комплексов с многоцелевыми БПЛА большой дальности и продолжительности полета, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги", - пояснил генерал.

Начальник управления не уточнил, о каком проекте идет речь.

В начале мая занимавший тогда пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в течение года планируется завершить работы над создаваемым ОКБ Симонова тяжелым беспилотником "Альтаир" (тема "Альтиус"), способным нести до 2 т боевой нагрузки (по неподтвержденным данным, его дальность может достигать 10 тыс. км). Также, в открытых источниках сообщается, что ОКБ Сухого ведет работы над тяжелым ударным БПЛА "Охотник" массой от 5 до 20 т (дальность около 3500 км). Есть проекты других компаний.

Новиков отметил, что в российской армии сейчас имеется более 1,9 тыс. беспилотников, службы беспилотной авиации созданы в штабах военных округов, объединений и соединений. БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Наиболее распространенным в войсках аппаратом, как следует из данных СМИ и сообщений Минобороны, является многоцелевой БПЛА "Орлан-10" (дальность полета - 600 км).

Генерал также сообщил, что с начала антитеррористической операции в Сирии российские БПЛА выполнили более 23 тыс. вылетов, общий налет составил 140 тыс. ч. Аппараты, в частности, обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки почти на всей сирийской территории. Кроме того, применение беспилотной авиации, по словам Новикова, "обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения".