Огнеметчики ВВО в Амурской области остановили прорыв "вражеской" бронегруппы

Владислав 17509

№1 09.07.2018 13:09



Впрочем правильное самое слова о том что технику нужно не столько уничтожать сколько выводить из строя.

К слову вертолёты (воевали даже королевских кровей) это коробочка с ценным грузом, есть у этих нелюдей привычка убивать людей, типа испытаний и острых развлечений.





Психологическая война бывает более эффективной чем обычная.



Ничего кроме демонстрации грубой физической силы они не приемлют. Уровень развития их личностей не выше собачек Павлова. Любые договорённости с ними невыгодны т.к. сковывают действия. К сожалению в 5 колонне в Москве на управлении также всё они же сидят.





Технически достаточно 30-40мм гранату положить у ФВУ или на всосе двигателя с нановооружениями. Люди не будут способны действовать причём живы, впрочем до первого А-10 - у них добивают в т.ч. с экипажами, двигатель заклинит если дизель или помпаж будет коли ГТД. Нановооружения спокойно проходят через любые ФВУ и гематоэнцефалический барьер мозга биосистем с ЦНС. Направление правильно. Да и сейчас огнемёты не те что ранее были, энергии в ударной волне при Шмеле-М может при некоторых присадках быть куда больше чем в 6-дюймовом снаряде.Впрочем правильное самое слова о том что технику нужно не столько уничтожать сколько выводить из строя.К слову вертолёты (воевали даже королевских кровей) это коробочка с ценным грузом, есть у этих нелюдей привычка убивать людей, типа испытаний и острых развлечений.Психологическая война бывает более эффективной чем обычная.Ничего кроме демонстрации грубой физической силы они не приемлют. Уровень развития их личностей не выше собачек Павлова. Любые договорённости с ними невыгодны т.к. сковывают действия. К сожалению в 5 колонне в Москве на управлении также всё они же сидят.Технически достаточно 30-40мм гранату положить у ФВУ или на всосе двигателя с нановооружениями. Люди не будут способны действовать причём живы, впрочем до первого А-10 - у них добивают в т.ч. с экипажами, двигатель заклинит если дизель или помпаж будет коли ГТД. Нановооружения спокойно проходят через любые ФВУ и гематоэнцефалический барьер мозга биосистем с ЦНС.