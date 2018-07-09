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Огнеметчики ВВО в Амурской области остановили прорыв "вражеской" бронегруппы

09.07.2018 ТАСС 601 1
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Шмель
Результат стрельбы огнемета Шмель.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

В учениях задействовали около тысячи военнослужащих

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Около тысячи военнослужащих приняли участие в учениях с огнеметчиками мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, во время которого группу "вражеской" бронетехники остановили огнеметным огнем с ближней дистанции. Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"На полигоне Трехречье в Амурской области состоялось тактическое учение с применением огнеметных подразделений, оснащенных огнеметами РПО-А "Шмель". Стрельба проводилась по макетам бронированной техники в динамике условного боя в ходе тактического учения с усиленным мотострелковым батальоном. На огневом рубеже огонь вели более 30 огнеметчиков. Всего в учении было задействовано около тысячи военнослужащих", - сообщил Гордеев.

Подразделение на учениях использовало новую тактику поражения огнеметным огнем группы бронированной техники с ближних дистанций. Огнеметчики занимали позиции на вероятных участках прорыва групп боевой техники условного противника. С расстояния в 400 метров они вели стрельбу по легкобронированной технике и танкам. Главной задачей было не уничтожить танк или БМП, а вывести машину из строя, для этого военнослужащие отработали стрельбу под башню и гусеницы. Кроме физического воздействия расчет был сделан на психологический эффект на военнослужащих "неприятеля".
06.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Шмель РПО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17509
№1
09.07.2018 13:09
Направление правильно. Да и сейчас огнемёты не те что ранее были, энергии в ударной волне при Шмеле-М может при некоторых присадках быть куда больше чем в 6-дюймовом снаряде.

Впрочем правильное самое слова о том что технику нужно не столько уничтожать сколько выводить из строя.
К слову вертолёты (воевали даже королевских кровей) это коробочка с ценным грузом, есть у этих нелюдей привычка убивать людей, типа испытаний и острых развлечений.


Психологическая война бывает более эффективной чем обычная.

Ничего кроме демонстрации грубой физической силы они не приемлют. Уровень развития их личностей не выше собачек Павлова. Любые договорённости с ними невыгодны т.к. сковывают действия. К сожалению в 5 колонне в Москве на управлении также всё они же сидят.


Технически достаточно 30-40мм гранату положить у ФВУ или на всосе двигателя с нановооружениями. Люди не будут способны действовать причём живы, впрочем до первого А-10 - у них добивают в т.ч. с экипажами, двигатель заклинит если дизель или помпаж будет коли ГТД. Нановооружения спокойно проходят через любые ФВУ и гематоэнцефалический барьер мозга биосистем с ЦНС.
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